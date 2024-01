- Pubblicità -

Mercoledì 10 gennaio sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in versione originale con sottotitoli in italiano Wonder – White Bird, il nuovo capitolo tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio, Wonder: White Bird. Il film, distribuito da Notorious Picture, vede tra i suoi protagonisti Ariella Glaser, Orlando Schwerdt, Gillian Anderson e il Premio Oscar Helen Mirren.

Dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian è stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna lo sorprende, gli fa visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe. Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Di quanto può essere forte il potere della gentilezza, tale da cambiare il mondo.

Wonka verrà proiettato nelle multisala: UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Bicocca (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Curno (BG), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Catania, (CT), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).