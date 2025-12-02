Balle Spaziali 2 ottiene un importante aggiornamento di produzione dopo le riprese a Ludicrous Speed

Balle Spaziali 2 riceve un importante aggiornamento sulla produzione da Josh Gad. È co-sceneggiatore, produttore e uno dei protagonisti dell’atteso sequel di Spaceballs del 1987, considerato da molti uno dei migliori film di Mel Brooks di tutti i tempi.

Su Facebook, Gad ha confermato che Balle Spaziali 2 ha terminato le riprese dopo essere entrato in produzione a settembre. Fa riferimento al primo film e alla rapida svolta, dicendo “È stata davvero una velocità assurda” mentre riflette sul processo creativo e su questo importante traguardo. Dai un’occhiata al post qui sotto:

Gad riflette su come ha contattato Brooks tre anni prima per il progetto e su come sia rimasto sbalordito dal fatto che l’acclamato regista abbia accettato.

Brooks è tornato per produrre e recitare nel sequel. Ha diretto, co-sceneggiato e prodotto il film originale, oltre a interpretare il saggio Yogurt e il malvagio presidente Skroob.

Josh Greenbaum dirige il sequel, che Gad definisce “uno dei più grandi registi che abbia mai avuto il privilegio di conoscere”. Ringrazia anche l’intera troupe, gli altri co-sceneggiatori, Amazon MGM Studios e il resto del cast di Balle Spaziali 2.

Insieme a Brooks nel sequel tornano Bill Pullman, Daphne Zuniga, Rick Moranis e George Wyner. Riprendono i loro ruoli originali, con Pullman nei panni di Lone Starr, Zuniga in quelli della regina Vespa, Moranis in quelli di Dark Helmet e Wyner in quelli del colonnello Sandurz. Dato che Rick Moranis ha smesso di recitare nei film decenni fa, il suo ritorno è particolarmente significativo.

I nuovi arrivati che si sono uniti al cast con Gad e che lui menziona nel suo post includono Keke Palmer, Anthony Carrigan e il figlio di Bill Pullman, Lewis Pullman. Opportunamente, il giovane Pullman interpreterà Starburst, il figlio di Lone Starr e della regina Vespa nel sequel.

Considerando i decenni di film e serie televisive di fantascienza usciti dal 1987, ci sono molte trame e personaggi pronti per essere parodiati in Balle Spaziali 2. Tra questi ci sono la trilogia prequel di Star Wars e i film e le serie usciti dopo l’acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney. Star Trek, Avatar, Dune, Matrix, Alien e Predator sono tra le altre popolari serie di fantascienza che potrebbero essere parodiate questa volta.

Balle Spaziali 2 dovrebbe uscire nel 2027, anche se non ha ancora una data di uscita precisa. Con le riprese terminate prima della fine del 2025, potrà essere in post-produzione per più di un anno e rispettare comunque la finestra di uscita del 2027. Nel frattempo, continueranno le speculazioni su quali franchise, storie e personaggi saranno parodiati nel sequel.