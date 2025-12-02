Scarlett Johansson difende il suo continuo sostegno a Woody Allen: “È importante avere integrità”

Scarlett Johansson difende il suo continuo sostegno al controverso regista Woody Allen, affermando che “è importante avere integrità”. Johansson ha recitato in tre film scritti e diretti da Allen negli anni 2000: Match Point (2005), Scoop (2006) e Vicky Cristina Barcelona (2008).

In precedenza, nel 1992, Allen era stato accusato dalla sua ex compagna, l’attrice Mia Farrow, di aver abusato sessualmente della loro figlia adottiva, Dylan Farrow, e sebbene l’accusa avesse attirato l’attenzione dei media, Allen non è mai stato incriminato penalmente e ha sempre negato l’accusa, che è stata indagata e archiviata dal Dipartimento dei Servizi Sociali di New York.

Tuttavia, l’accusa è riemersa in seguito alla caduta pubblica di Harvey Weinstein e all’ascesa del movimento #MeToo, portando molti degli ex collaboratori di Allen a denunciarlo pubblicamente per la controversa accusa di abuso su minori, con solo pochi, come la Johansson, che hanno mostrato sostegno ad Allen.

Durante una recente intervista con The Telegraph, Scarlett Johansson ha difeso il suo continuo sostegno a Woody Allen. Oltre alle reazioni negative online, all’attrice è stato chiesto se ci fossero state ripercussioni concrete a causa del suo continuo sostegno ad Allen, come la perdita di ruoli o di amici. Leggi la sua risposta completa qui sotto:

Immagino sia difficile da sapere. Non si può mai sapere con esattezza quale sarà l’effetto domino. Ma mia madre mi ha sempre incoraggiato a essere me stessa, [a capire] che è importante avere integrità e difendere ciò in cui si crede.

Allo stesso tempo, penso che sia anche importante sapere quando non è il tuo momento. Non intendo dire che dovresti tacere. Intendo dire che a volte semplicemente non è il tuo momento. Ed è qualcosa che ho capito meglio man mano che sono maturata.

Durante l’ascesa del movimento #MeToo, molti degli ex collaboratori di Allen si sono affrettati a denunciarlo pubblicamente, e solo pochi, come Scarlett Johansson e l’attrice Diane Keaton, gli sono rimasti fedeli. Nel 2019, Johansson ha difeso Allen in un’intervista con The Hollywood Reporter, dicendo:

Adoro Woody. Gli credo e lavorerei con lui in qualsiasi momento. Vedo Woody ogni volta che posso e ho parlato molto con lui di questa vicenda. Sono stata molto diretta con lui e lui è molto diretto con me. Lui sostiene la sua innocenza e io gli credo.

Diane Keaton ha anche recitato in diversi film di Woody Allen, tra cui Sleeper (1973), Love and Death (1975), Annie Hall (1977), Interiors (1978), Manhattan (1979), Radio Days (1987) e Manhattan Murder Mystery (1993).

Tra il 1980 e il 1992, Allen ha avuto una relazione sia personale che professionale con l’attrice Mia Farrow, con cui ha lavorato in 13 film. La loro relazione è finita dopo che Allen ha iniziato a frequentare Soon-Yi Previn, la figlia adottiva ventunenne di Farrow e André Previn, nel 1991. Allen e Previn si sono sposati nel 1997 e da allora hanno adottato due bambini.

D’altra parte, Scarlett Johansson ha recentemente debuttato come regista con il film drammatico Eleanor the Great, con June Squibb nel ruolo della protagonista.