One-Punch Man: rivelato lo stato del film live-action dopo un anno di riscritture

Dopo oltre cinque anni di sviluppo, il film live-action One-Punch Man ha finalmente ricevuto un nuovo aggiornamento. La longeva serie manga di One è stata una delle franchise multimediali moderne più popolari grazie alla sua premessa unica: l’eroe protagonista, Saitama, è in grado di sconfiggere qualsiasi avversario con un solo pugno e parte alla ricerca di un nemico degno di lui, affrontando tutti, dal cosiddetto “Dominatore dell’Universo” a mostri apocalittici.

Con un adattamento anime già composto da tre stagioni, l’ultima delle quali si è rivelata più controversa tra i fan della serie, all’inizio del 2020 la Sony ha annunciato un film live-action di One-Punch Man, con la coppia di Jumanji, Scott Rosenberg e Jeff Pinker, incaricata della sceneggiatura. Justin Lin, veterano di Fast and Furious, ha firmato per dirigere il film nell’estate del 2022, anche se i piani per un rapido avvio della produzione hanno subito una battuta d’arresto.

Ora, in un nuovo articolo di The Hollywood Reporter, il regista Justin Lin è stato scelto dalla Sony per dirigere l’adattamento di Helldivers 2. Fonti dello stesso articolo hanno affermato che “Lin rimane in fase di sviluppo ed è stato incaricato di dirigere” il film live-action One-Punch Man, confermando che il progetto è ancora vivo e vegeto nello studio, anche dopo un anno di silenzio.

L’ultimo aggiornamento sul film One-Punch Man arriva a poco più di un anno dalla rivelazione che la sceneggiatura era stata riscritta dal co-creatore di Rick and Morty Dan Harmon e dalla veterana della serie Heather Anne Campbell. L’ultimo rapporto sul programma di Lin non chiarisce del tutto se queste riscritture siano state completate o se siano state mantenute da Lin e dallo studio.

Una cosa che rivela, tuttavia, è che il regista ha lasciato la regia del thriller poliziesco Stakehorse della Amazon MGM, il che è un segnale incoraggiante che la sua agenda si sta avvicinando alla conclusione, consentendogli di iniziare a lavorare su One-Punch Man. Sebbene il suo coinvolgimento in Helldivers e BRZRKR di Keanu Reeves lasci spazio alla curiosità su quale progetto affronterà in seguito, la sua collaborazione con Sony per il primo potrebbe consentire a lui e allo studio di superare finalmente qualsiasi ostacolo stia affrontando l’adattamento anime.

I ritardi sono generalmente un segnale preoccupante per l’avanzamento di un progetto, ma il fatto che One-Punch Man si stia prendendo il suo tempo potrebbe in realtà finire per andare a vantaggio del film. Negli anni successivi al suo annuncio, diversi adattamenti live-action di anime e manga sono arrivati sul grande schermo, ma con risultati più che controversi. Per ogni successo ottenuto dalle serie Netflix One Piece e Alice in Borderland, ci sono stati alcuni forti insuccessi nei precedenti tentativi dello streamer, tra cui Cowboy Bebop e Knights of the Zodiac della Sony.

Proprio come l’adattamento di Naruto di Destin Daniel Cretton, anch’esso a lungo in gestazione, il fatto che Lin non abbia affrettato i tempi per One-Punch Man potrebbe consentire a lui e al suo team di imparare correttamente cosa ha funzionato e cosa no dal resto del genere. Con la terza stagione dell’anime, in particolare, che ha suscitato forti reazioni negative da parte dei fan del materiale originale, il film dovrà adottare un approccio cauto nell’adattare l’amato manga di One se spera di costruire un franchise che racconti l’intera storia di oltre 155 capitoli.