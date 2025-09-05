Call of Duty: un nuovo rapporto rivela che Steven Spielberg ha perso l’accordo per l’adattamento cinematografico

Il veterano regista hollywoodiano Steven Spielberg può essere considerato responsabile di alcuni dei più grandi successi cinematografici, ma secondo quanto riferito, avrebbe perso l’occasione di occuparsi dell’adattamento cinematografico di una serie di videogiochi da 30 miliardi di dollari. Nel corso della sua carriera, Spielberg si è spesso cimentato nel mondo dei videogiochi, con molti dei suoi film che hanno fornito ricco materiale all’industria dei giochi.

Inoltre, il concept del gioco sparatutto in prima persona Medal of Honor per PlayStation del 1999 è stato creato dallo stesso Steven Spielberg, che si è ispirato al suo lavoro nel film sulla Seconda Guerra Mondiale del 1998, Salvate il soldato Ryan. Ma per quanto riguarda un franchise di giochi simile, Matthew Belloni di Puck ha recentemente rivelato che Spielberg ha anche presentato la sua visione per un film su Call of Duty, ma è stata rifiutata.

Steven Spielberg ha perso l’occasione di dirigere un rivale di Medal of Honor

Con l’obiettivo di essere anche educativo, la stragrande maggioranza dei successivi capitoli di Medal of Honor era ambientata anch’essa durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma dopo il successo iniziale del gioco originale di Spielberg all’inizio degli anni 2000, un nuovo studio di videogiochi, Infinity Ward, ha cercato di sviluppare il proprio sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, Call of Duty.

Dopo aver superato la meccanica di gioco e il fascino della serie Medal of Honor e aver dato vita a una serie di sequel, Call of Duty comprende oltre 20 titoli. All’inizio di questa settimana, il CEO della Paramount David Ellison ha annunciato che era stato raggiunto un accordo con l’editore di videogiochi Activision e che i piani per un film live-action Call of Duty erano in corso dopo 10 anni di stallo.

Secondo Belloni, Spielberg “voleva davvero dirigere il film CoD” e ha presentato la sua idea per il film anche al team di Activision, di proprietà di Microsoft. Tuttavia, le richieste di Spielberg per il montaggio finale di Call of Duty e il controllo totale della produzione e del marketing hanno preoccupato Activision, che ha invece accettato l’offerta della Paramount, che avrebbe consentito loro un maggiore controllo creativo.