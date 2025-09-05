Uno splendido errore – Stagione 3 si farà? ecco cosa dicono gli showrunner

La showrunner di Uno splendido errore (My Life with the Walter Boys), Melanie Halsall, ha espresso il suo verdetto sul futuro della serie di successo oltre la seconda stagione. Il drama adolescenziale Netflix, basato sull’omonimo romanzo Wattpad di Ali Novak, ha debuttato su Netflix il 7 dicembre 2023, con tutti i 10 episodi della prima stagione disponibili contemporaneamente.

Uno splendido errore (My Life with the Walter Boys) – stagione 2 è stata trasmessa per la prima volta il 28 agosto 2025, anch’essa composta da 10 episodi, ed è stata accolta meglio della precedente. La stagione si è conclusa con un finale sospeso in cui Alex ha sorpreso Jackie mentre confessava il suo amore per Cole, lasciando inoltre sconosciuto il destino di George, tutti elementi che la serie dovrà riprendere nelle stagioni future.

Secondo Swooon, Halsall ha discusso la direzione futura che la serie potrebbe prendere dopo la seconda stagione e sembrava ottimista sul futuro della serie, affermando di aver “pianificato tutto a lungo termine”. Ha condiviso che le piacerebbe continuare a raccontare storie su questi personaggi, fintanto che il pubblico sarà interessato a continuare a guardarli, e ha anticipato che gli spettatori potrebbero vedere i personaggi invecchiare.

Ha anche discusso del fatto che ama le storie d’amore della serie, affermando che la coppia Kiley-Dylan è una delle sue preferite e che la serie è basata su triangoli amorosi, cosa che non cambierà in futuro. Leggi i commenti di Halsall qui sotto:

Sono affascinata da questi personaggi e da queste storie in questo mondo, e mi piacerebbe continuare a raccontare queste storie finché le persone continueranno a guardarle, vorranno continuare a guardarle. Quindi non si può mai sapere. Potremmo vedere i nostri personaggi invecchiare sempre di più man mano che andiamo avanti, ma mi piacerebbe continuare a raccontare queste storie.

Abbiamo molti personaggi nella nostra serie e penso che tutti dovrebbero avere il loro posto al sole.

Adoro tutte le nostre storie d’amore. Davvero, davvero. Penso che la relazione tra Kiley e Dylan nella seconda stagione sia davvero divertente, e soprattutto con il triangolo separato con Alex, sono davvero entusiasta di mostrare alla gente dove andrà a finire.

La nostra serie è sempre un triangolo amoroso. Si basa su un triangolo amoroso. Si basa sul romanticismo. E quindi, per il momento, questo è il nucleo della nostra serie. Quindi, per il momento, questo non cambierà.

Cosa significa questo per il futuro di My Life With The Walter Boys

I commenti di Halsall dimostrano che ha dei progetti per il futuro della serie e che sarebbe disposta a continuare lo show per diversi anni ancora. La terza stagione di My Life With the Walter Boys è già stata rinnovata e promette di portare con sé ancora più drammi e conflitti, ma non è chiaro per quanto tempo lo show continuerà oltre quel punto.

L’aggiornamento è sicuramente incoraggiante per il futuro della serie e ci sono diversi punti della trama che lo show potrebbe esplorare nella prossima stagione. Halsall sembra soddisfatta di stuzzicare il pubblico e di mantenere i triangoli amorosi come componente drammatica centrale che guida la narrazione dello show.