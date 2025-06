Clayface del DCU ha ora un titolo provvisorio: cosa ci dice del film?

Le riprese del film Clayface dei DC Studios inizieranno presto (si ritiene che le location includeranno Vancouver, Toronto e il New Jersey o Atlanta) e il titolo provvisorio del progetto è stato ora rivelato. Secondo FeatureFirst.net, Clayface sarà conosciuto come “Corinthians” nel corso delle riprese.

Sebbene i titoli provvisori non abbiano sempre molto a che fare con la trama del film in sé, di solito vengono scelti per qualche motivo.

Si è ipotizzato che Corinthians possa avere a che fare con il personaggio di The Sandman di Neil Gaiman, ma è molto più probabile che si riferisca a Corinto, alla Grecia, all’ordine architettonico corinzio o ai corrispondenti versetti biblici.

Abbiamo recentemente avuto la conferma che George MacKay (1917, The Beast), Tom Blythe (Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), Jack O’Connell (Sinners, Starred Up) e Leo Woodall (One Day, The White Lotus) si stanno candidando per il ruolo principale di (presumibilmente) Basil Karlo.

In seguito abbiamo appreso che uno di questi attori non era più in lizza e, sebbene la notizia non sia ancora stata confermata, abbiamo sentito dire che Woodall si è ritirato e che ora la scelta è tra Blythe, MacKay e O’Connell.

Il regista di Speak No Evil, James Watkins, dirigerà il progetto, mentre Gunn sarà il produttore insieme a Peter Safran e al regista di The Batman, Matt Reeves, con Lynn Harris e Chantal Nong come produttori esecutivi.

Mike Flanagan ha scritto la sceneggiatura, ma a quanto pare non era disponibile per la regia a causa dei suoi impegni con una serie TV su Carrie e il nuovo film sull’Esorcista. La data di uscita ufficiale del progetto è l’11 settembre 2026.