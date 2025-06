DCU porterà al Comic-Con solo Peacemaker, mentre viene confermata la shortlist per Clayface

THR riporta che né Superman né Supergirl: Woman of Tomorrow saranno presentati al Comic-Con di San Diego. Non sorprende che il reboot del DCU di James Gunn non riceverà molta attenzione, dato che l’evento inizia un paio di settimane dopo l’uscita del film nelle sale, ma i fan si aspettavano di vedere qualcosa del film da solista di The Girl of Steel, nonostante la sua data di uscita sia giugno 2026. Ci sono comunque buone notizie per i fan di Peacemaker.

“Peacemaker avrà una grande presenza alla convention, una mossa che segnala la fiducia di DC e Max nella seconda stagione, in uscita il 21 agosto. E, sebbene DC non abbia rilasciato dichiarazioni, potrebbe esserci un panel nella Hall H per la serie. Le aquile voleranno nella hall? Non ne siamo sicuri, ma speriamo che ci saranno dei balli.”

Lo scambio ha anche confermato la recente voce (riportata per la prima volta dal scooper MTTSH) secondo cui George MacKay (1917, The Beast), Tom Blythe (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), Jack O’Connell (Sinners, Starred Up) e Leo Woodall (One Day, The White Lotus) si candideranno per il ruolo principale nel film Clayface. Il sito aggiunge: “Una fonte ha dichiarato stamattina che i quattro sono diventati tre, ma non ha rivelato chi sia escluso.”

Il regista di Speak No Evil, James Watkins, dirigerà il progetto, mentre Gunn sarà il produttore insieme a Peter Safran e al regista di The Batman, Matt Reeves, con Lynn Harris e Chantal Nong come produttori esecutivi. Mike Flanagan ha scritto la sceneggiatura, ma a quanto pare non era disponibile per dirigere a causa dei suoi impegni con una serie TV su Carrie e il nuovo film sull’Esorcista. La data di uscita ufficiale del progetto è l’11 settembre 2026.

“Notizie entusiasmanti dagli [DC] Studios oggi: [Clayface], una storia del DCU tratta da una sceneggiatura di Mike Flanagan, ha ricevuto il via libera UFFICIALE. Clayface debutterà nel 2026.”

Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che Clayface sarà effettivamente un film horror a tutto tondo, sulla falsariga di La mosca di David Cronenberg, e più recentemente, abbiamo appreso che il film trarrà anche non poca ispirazione dal successo di body horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per mantenersi al passo con i tempi, solo per scoprire di poter rimodellare il proprio volto e la propria figura, diventando un pezzo di argilla ambulante.”

Clayface dovrebbe essere girato in diverse location, tra cui Vancouver, Toronto e il New Jersey o Atlanta.