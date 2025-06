Daredevil: Rinascita – Stagione 2: Jessica Jones nelle foto dal set!

Nuove foto dal set newyorkese di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 rivelano un altro sguardo al ritorno di Krysten Ritter nei panni della migliore investigatrice privata del Marvel Cinematic Universe, Jessica Jones.

La prima stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa con l’Uomo Senza Paura pronto a schierare i suoi pochi alleati per sconfiggere il sindaco Wilson Fisk e liberare New York. Tuttavia, avrà bisogno di più di Karen Page e di qualche poliziotto onesto per riuscirci.

Il mese scorso, abbiamo appreso che Krysten Ritter riprenderà il ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione. Non la vedevamo interpretare il personaggio da quando Jessica Jones si è conclusa con la terza serie di episodi su Netflix nel 2019, quindi diventa la seconda del gruppo dei Difensori a unirsi all’MCU.

Oggi è stato rivelato un nuovo sguardo a Ritter nei panni dell’investigatrice privata più intraprendente, ed è come se non fosse invecchiata di un giorno. Si prevede che l’attrice avrà un ruolo importante come Jessica in Daredevil: Rinascita – Stagione 2 e, come il Punitore di Jon Bernthal, ci sono buone probabilità che abbia uno spin-off in futuro.

Considerando gli sviluppi attuali, la squadra di vigilanti di Daredevil sarà probabilmente composta da lui, Jessica Jones, The Punisher, White Tiger e forse persino Swordsman. Potrebbero esserci anche delle sorprese.

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.