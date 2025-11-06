Daniel Craig rivela la parte peggiore del suo cameo in Star Wars: Il Risveglio della Forza

Dieci anni dopo l’uscita di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Daniel Craig rivela la parte peggiore del suo cameo. Craig ha un cameo non accreditato nei panni di uno stormtrooper del Primo Ordine che appare quando Rey (Daisy Ridley) viene tenuta prigioniera sulla Base Starkiller. È lo stesso stormtrooper su cui Rey usa un trucco mentale Jedi per liberarla dalle catene.

L’apparizione di Craig è stata tenuta segreta prima dell’attesissima uscita nelle sale cinematografiche, ed è stato solo in seguito che il cameo è diventato di dominio pubblico. È successo mentre Craig stava girando Spectre, il film di James Bond. Ha chiesto a Ben Dixon, che ha lavorato a Spectre e Il Risveglio della Forza come secondo assistente alla regia, di apparire nel nuovo film di Star Wars, e il regista J.J. Abrams ha accettato.

Durante la promozione di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery su Sirius XM, a Daniel Craig è stato chiesto se l’uniforme da stormtrooper fosse scomoda. Ha confermato di sì, poiché l’uniforme emanava un odore sgradevole e le maniche troppo lunghe e rigide gli hanno causato dolore al pollice per una settimana dopo l’uso. Nonostante il disagio, Craig è grato per l’esperienza. Ecco i suoi commenti qui sotto:

“In pratica è indossata da molti stuntman nel deserto, quindi… non ha un buon odore. Inoltre, le maniche della mia erano troppo lunghe, ed è rigida, e non ho sentito il pollice per una settimana. Ma per il resto, è stato fantastico.”

Con Rian Johnson alla regia e alla sceneggiatura del sequel de Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi, sia lui che Daniel Craig hanno lavorato alla trilogia sequel prima di collaborare per i loro film di Knives Out. Molto prima del primo Cena con delitto e quando Il Risveglio della Forza era ancora in produzione, Johnson aveva già capito che non si trattava di un semplice attore di contorno in uniforme da stormtrooper.

Durante una sessione di domande e risposte durante una proiezione a New York per il press tour di Wake Up Dead Man, moderata da Abrams, Johnson ha ricordato quanto la scena lo avesse colpito. Ha chiesto dell’attore che interpretava lo stormtrooper, e gli è stato confermato che era Craig a interpretarlo.

“Quando stavo scrivendo l’ottavo episodio, guardavamo le riprese giornaliere, perché [Abrams] stava girando il settimo. Un giorno… c’era una scena con Daisy [Ridley] in cui usa la Forza per controllare mentalmente uno stormtrooper e gli fa aprire le sue cose. È arrivato il controllo giornaliero, è arrivato lo stormtrooper, lei lo ha detto, lo stormtrooper non ha detto nulla, si è solo avvicinato a lei.

E io ho fatto questo: “Chi è quell’attore?” E Pablo [Hidalgo] della Lucasfilm ha detto: “Penso che sia solo uno stuntman con una cosa da stormtrooper”, e io ho risposto: “No, è un vero attore, solo per come ha camminato sul palco”.

Per quanto scomoda fosse l’uniforme da stormtrooper, Daniel Craig ha comunque dato una presenza significativa alla parte, facendo sì che Johnson notasse il personaggio semplicemente dal modo in cui camminava. Oltre a rendere distintivo il piccolo ruolo, la performance di Craig ha contribuito a dare forma a un momento importante nel canone di Star Wars, poiché è su di lui che Rey fa il suo primo Trucco mentale Jedi e scopre ulteriormente il suo forte legame con la Forza.

Craig è noto soprattutto per i film di Cena con delitto e James Bond, ma il suo cameo lo rende ufficialmente parte della vasta linea temporale di Star Wars e del franchise di lunga data. Con Star Wars: Il Risveglio della Forza che celebra il suo decimo anniversario, è un pezzo memorabile dell’eredità del film.