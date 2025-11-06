Predator: Badlands, il punteggio di Rotten Tomatoes sancisce il VERO re del franchise

Predator: Badlands ha ricevuto un’ottima valutazione su Rotten Tomatoes, dimostrando che il suo regista potrebbe essere il nuovo re del franchise. Predator è nato come uno spettacolo di fantascienza d’azione in cui gli umani combattevano contro un letale assassino alieno. È iniziato nella giungla nel 1987 con Arnold Schwarzenegger, ma alla fine si è spostato in ambienti urbani, culminando in uno scontro con gli Xenomorfi di Alien.

Negli ultimi anni, il franchise ha avuto molti tentativi di reboot falliti, come Predators del 2010 e The Predator del 2018. Tuttavia, è stato solo con Prey del 2022 che la serie ha iniziato a riacquistare un po’ di slancio. Diretto da Dan Trachtenberg, Prey ha sorpreso i fan di Predator e affascinato i nuovi arrivati ​​con una storia su piccola scala che tornava alle radici dell’universo.

Dan Trachtenberg è tornato a dirigere Badlands, il primo film uscito nelle sale cinematografiche dal 2018. Il suo ultimo film sta ricevendo recensioni entusiastiche dalla critica, ottenendo un punteggio dell’89% su RT. È il suo terzo film consecutivo di Predator, con grandi elogi, il che suggerisce che Trachtenberg potrebbe essere il fattore principale del successo della serie. Dan Trachtenberg ha diretto 3 film di Predator completamente diversi, con punteggi elevati su RT.

Dopo che il film di Shane Black del 2018 ha portato Predator a livelli assurdi, la serie aveva bisogno di essere riportata alla semplicità. Prey ha raggiunto esattamente questo obiettivo, seguendo le vicende di una donna Comanche che cerca di proteggere la sua tribù da una pericolosa minaccia aliena. Ambientato nel 1719, il film ha un’impostazione unica, in cui la protagonista principale usa armi primitive per sconfiggere un cacciatore tecnologicamente avanzato.

Prey detiene attualmente un 94% su RT, poiché i critici hanno elogiato il film per le sue sequenze d’azione creative e l’avvincente interpretazione di Amber Midthunder. Dopo il successo del film su Hulu, Trachtenberg è tornato a dirigere un altro film di Predator, che ha portato il franchise in un’altra direzione.

Uscito nel giugno 2025, Predator: Killer of Killers è un film antologico animato che racconta le storie di un vichingo, un ninja e un pilota della Seconda Guerra Mondiale, tutti sopravvissuti agli incontri con i Predator. Sebbene ogni storia sia ambientata in un periodo storico diverso, si uniscono per un finale che introduce diverse possibilità intriganti per il canone dell’universo.

Non tutte le storie sono avvincenti come le altre, ma i critici hanno comunque apprezzato questo progetto nel complesso, che ha ottenuto un punteggio del 95% su RT. È il film con il punteggio più alto della serie ed è stata un’altra vittoria per Trachtenberg e Hulu. Con Predator: Badlands, il regista di 10 Cloverfield Lane ha creato una trilogia non ufficiale di Predator, ricca di beniamini della critica.

Ciò che è ancora più impressionante del successo di Trachtenberg è che questi tre film sono distinti. Prey riporta il franchise nell’America coloniale, Killer of Killers è il primo capitolo animato/antologico e Badlands è il primo capitolo ad avere un Predator come protagonista principale.

Hanno tutti angoli di visione unici, ma includono comunque il gore, la suspense e l’azione a cui il pubblico è abituato. Predator: Badlands dimostra che Dan Trachtenberg comprende questo franchise meglio di chiunque altro, offrendo blockbuster fantascientifici divertenti che presentano qualcosa di nuovo.