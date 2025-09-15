Demon Slayer sbanca il box office italiano

Nel suo primo week-end di programmazione Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito ha fatto registrare uno straordinario risultato al box-office italiano: il film prodotto da Crunchyroll e distribuito nelle sale italiane da Eagle Pictures ha conquistato il primo posto con 2 milioni e 650.000 euro, mantenendo sempre la prima posizione dalla sua uscita in sala e registrando l’opening day più alto di sempre per un anime in Italia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito raggiunge così anche in Italia il successo ottenuto al box-office giapponese dove con oltre 210 milioni di dollari è diventato uno dei maggiori successi della storia del cinema in Giappone, e a quello americano dove ha incassato 70 milioni di dollari e ha registrato la miglior apertura di sempre per un film d’animazione giapponese negli Stati Uniti, confermandosi come uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno.

Il film, diretto da Haruo Sotozaki (regista della saga di Demon Slayer), è il primo capitolo della trilogia cinematografica che rappresenta l’arco finale e il culmine della popolare serie anime shonen che segue la storia di Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa da un demone e che decide di unirsi al Demon Slayer Corps per far tornare umana la sorella minore Nezuko, dopo che questa è stata trasformata in un demone.

Demon Slayer, campione d’incassi in tutto il mondo, è basato sul manga di Koyoharu Gotoge, che con oltre 150 milioni di copie è tra i primi dieci più venduti della storia