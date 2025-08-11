Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito, il nuovo trailer italiano

Un nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito, oggi disponibile anche in italiano, è stato svelato da Crunchyroll al San Diego Comic-Con (SDCC). Distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment il film arriverà nelle sale italiane, anche in IMAX®, dall’11 settembre 2025.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito ha esordito in sala in Giappone due settimane fa, battendo tre record al botteghino giapponese: il più alto incasso nel weekend di apertura, il più alto incasso nel primo giorno d’uscita e il più alto incasso nel singolo giorno. Il film, distribuito da Toho e Aniplex, ha generato 7,31 miliardi di yen (49,55 milioni di dollari) di incassi nei primi quattro giorni di uscita. Per ulteriori informazioni, leggere la notizia su Crunchyroll News.

Le prevendite per gli spettacoli apriranno dal 25 agosto.

Storia originale: Koyoharu Gotoge (JUMP COMICS / SHUEISHA)

Koyoharu Gotoge (JUMP COMICS / SHUEISHA) Regista: Haruo Sotozaki

Haruo Sotozaki Sceneggiatura e Animation Production: ufotable

La trama di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito

Tanjiro Kamado e’ un ragazzo unitosi a un’organizzazione dedita alla caccia dei demoni, chiamata Squadra dei cacciatori di demoni, dopo che la sorella minore Nezuko è diventata una di questi mostri.

Acquisendo sempre più forza e approfondendo i legami di amicizia con i suoi compagni, Tanjiro ha combattuto molti demoni con i suoi compagni Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Il suo viaggio lo ha portato a combattere al fianco di alcuni tra i più abili spadaccini della Squadra dei cacciatori di demoni, i Pilastri, tra cui il Pilastro delle Fiamme Kyojuro Rengoku a bordo del Treno Mugen, il Pilastro del Suono Tengen Uzui nel Quartiere dei Piaceri, il Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito e quello dell’Amore Mitsuri Kanroji nel Villaggio dei Forgiatori di Katana.

Mentre i Pilastri e i membri della Squadra dei cacciatori di demoni sono impegnati nell’Allenamento dei Pilastri, un allenamento fisico di gruppo in preparazione all’imminente battaglia contro i demoni, Muzan Kibutsuji si presenta alla residenza Ubuyashiki. Con il capo della Squadra dei cacciatori di demoni in pericolo, Tanjiro e i Pilastri accorrono al quartier generale, dove però per mano di Muzan Kibutsuji precipitano in un luogo misterioso.

Lo spazio in cui Tanjiro e la Squadra dei cacciatori di demoni sono piombati è la fortezza dei demoni: il Castello dell’Infinito. Il campo di battaglia è pronto e lo scontro finale tra la Squadra dei cacciatori di demoni e i demoni si accende.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito uscirà nelle sale italiane l’11 settembre distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment.