The Batman – Parte II: Robert Pattinson è entusiasta della sceneggiatura

Mentre James Gunn sta lavorando al Capitolo 1: “Dei e Mostri” per il franchise DC Universe, anche Matt Reeves sta ampliando il suo Elseworlds con la sua versione del Cavaliere Oscuro iniziata nel 2022. Per il 2024, la serie TV The Penguin ha arricchito il suo universo, lasciando il mondo in attesa del ritorno del Cavaliere Oscuro. Sebbene il sequel sia in fase di sviluppo da diversi anni, le cose stanno finalmente iniziando a prendere forma per l’attesissimo capitolo di Reeves, The Batman – Parte II, previsto per il 2027.

In una nuova intervista con Variety, al regista DC è stato chiesto se avesse qualche aggiornamento da condividere sul suo prossimo film, dato che la sceneggiatura è stata completata all’inizio di quest’anno. Non solo ha condiviso un nuovo aggiornamento su quando inizieranno le riprese nel 2026, ma Reeves ha anche rivelato il pensiero di Robert Pattinson sulla sceneggiatura: “Inizieremo le riprese in primavera, probabilmente verso la fine di aprile o l’inizio di maggio. È stato un lungo percorso, ma sono incredibilmente entusiasta”, ha affermato Reeves.

“Sono davvero orgoglioso della sceneggiatura che io e Mattson Tomlin abbiamo scritto e abbiamo iniziato a condividerla con Robert Pattinson. Rob era super entusiasta, sono davvero entusiasta dell’idea che sarà, che sentiamo di poter arrivare più lontano e fare ancora di più di quanto abbiamo fatto nel primo. E sono davvero entusiasta di ritrovare tutti quelli con cui abbiamo realizzato il film, sarà divertente. Abbiamo messo la sceneggiatura in una busta segreta che ha letteralmente un lucchetto con un codice. Pattinson era a New York in quel momento, e tutto è altamente protetto. Ci fidiamo davvero di Rob, perché è il migliore“, ha concluso il regista.

Cosa significa l’aggiornamento di Matt Reeves su The Batman – Parte II

Man mano che sempre più membri del cast di The Batman – Parte II ricevono la sceneggiatura, il sequel entra nella fase di pre-produzione, il che significa diverse cose entusiasmanti per il pubblico. Non solo permette alle star che tornano di prepararsi ulteriormente, ma alla fine darà il via al processo di casting per i nuovi personaggi che entreranno nella storia. A seconda di come andrà la ricerca, è possibile che gli annunci di casting per il sequel inizino ad arrivare in autunno o verso la fine del 2025.

Ciò dovrebbe anche rivelare ulteriori indizi sulla trama di The Batman – Parte II, dato che finora si sa molto poco sul film in uscita nel 2027. Ciò include elementi come chi sarà il prossimo cattivo DC nell’arco narrativo di Bruce Wayne, così come i personaggi secondari che potrebbero apparire dal più ampio canone dei fumetti. Ma, dato l’aggiornamento del regista, evidentemente si sta cercando di alzare l’asticella per il nuovo film.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Harvey Dent/Due Facce e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.