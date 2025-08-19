HomeCinema News2025

Dept. Q: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Di Chiara Guida

-

Dept. Q Matthew Goode

Netflix ha rinnovato Dept. Q per una seconda stagione. La serie vede Matthew Goode nei panni di Carl Morck, ispettore capo di Edimburgo. Secondo la sinossi ufficiale, Carl “è un poliziotto brillante ma un pessimo collega”, che sopravvive a una sparatoria in cui muore un giovane agente e il suo collega rimane paralizzato. Traumatizzato, viene relegato a essere l’unico membro dell’unità casi irrisolti del dipartimento di polizia, ma inaspettatamente “inizia a creare una banda di derelitti e vagabondi che hanno tutto da dimostrare”. Insieme, iniziano a svelare il caso del procuratore scomparso Merritt Lingard (Chloe Pirrie). Alexej Manvelov, Kelly Macdonald e Leah Byrne recitano insieme a Goode e Pirrie.

Dept. Q è basato sulla serie di romanzi polizieschi di Jussi Adler-Olsen “Department Q”. La prima stagione è stata presentata in anteprima a maggio ed è stata generalmente ben accolta, con un punteggio dell’88% su Rotten Tomatoes e una permanenza di sei settimane nella Top 10 di Netflix.

Matthew Goode è il protagonista di Dept. Q

Scott Frank scrive e dirige la serie, ed è produttore esecutivo insieme a Rob Bullock tramite Left Bank Pictures e Charlotte Moore. Mona Qureshi e Manda Levin sono i dirigenti che supervisionano la produzione per Netflix. Come la prima stagione, anche la seconda stagione sarà girata a Edimburgo.

Non vediamo l’ora di tornare a Carl Morck e alla sua banda di gloriosi disadattati del ‘Dipartimento Q’“, hanno dichiarato Qureshi e Manda Levin in una nota. “Scott Frank ci ha offerto una narrazione di prim’ordine e ha entusiasmato il pubblico Netflix di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di scoprire cosa scopriranno Morck e la sua banda nella seconda stagione… Edimburgo, siamo tornati.

Quindi, stiamo scendendo al piano di sotto per la seconda stagione di ‘Dept. Q’. Noi della Left Bank Pictures attendiamo con ansia ciò che Scott ha in serbo per il suo alter ego Carl Morck e per gli altri membri del team, che ci aiutano a vicenda“, ha detto Bullock. “Rendiamo omaggio a Netflix per il coraggio di lasciarli andare ancora una volta“.

Sono grato a tutti quelli di Netflix, così come al nostro brillante cast e alla nostra troupe, per aver rischiato ancora una volta la carriera per assecondare la mia follia“, ha detto Frank.

Vorrei ringraziare Netflix per averci dato l’opportunità di approfondire le trame di Department Q“, ha detto Goode. “Abbiamo un cast e una troupe meravigliosi, guidati dal nostro genio Scott Frank. Non vedo l’ora di leggere cosa uscirà dalla sua penna magica!

ALTRE STORIE

