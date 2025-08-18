Frankenstein di Guillermo Del Toro ottiene una data di uscita nelle sale con una mossa insolita da parte di Netflix

Frankenstein, l’attesissimo film del regista premio Oscar Guillermo del Toro con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz, che sarà presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, sarà disponibile in cinema selezionati dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre.

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro adatta il classico racconto di Mary Shelley su Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma egocentrico che dà vita a una creatura in un esperimento mostruoso che sarà la rovina sia del creatore stesso che della sua tragica creazione.

Netflix ha annunciato le date di uscita di Frankenstein tramite X. Frankenstein sarà distribuito in sala in edizione limitata a partire dal 17 ottobre 2025 e sarà disponibile su Netflix poco dopo, a partire dal 7 novembre. Netflix raramente distribuisce i suoi film originali nelle sale cinematografiche, ma fa un’eccezione per quelli che richiedono un’esperienza cinematografica completa. Dai un’occhiata al post e ai nuovi poster del film qui sotto:

FRANKENSTEIN, a film by Guillermo del Toro Starring Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, and Christoph Waltz. Coming to select theaters October 17 and on Netflix November 7. pic.twitter.com/zdYFoq9cUR — Netflix (@netflix) August 18, 2025

Cosa significano queste date di uscita per Frankenstein

L’annuncio di Netflix che distribuirà Frankenstein nelle sale cinematografiche prima che arrivi sulla piattaforma di streaming un mese dopo è una mossa significativa da parte del servizio di streaming. Questo tipo di distribuzione è un chiaro segno della fiducia di Netflix nel progetto, e probabilmente è dovuto al fatto che Guillermo del Toro è in corsa agli Oscar, aumentando le possibilità di Frankenstein di essere nominato.

Per i fan di lunga data di del Toro, questo film rappresenta molto più di un semplice adattamento: è un ritorno al horror gotico nella sua forma più pura, che combina temi che il regista ha esplorato per decenni. Inoltre, le date di uscita nelle sale a metà ottobre e in streaming all’inizio di novembre collocano Frankenstein in una posizione perfetta per la stagione di Halloween, il che non fa che aumentare l’attesa per questo evento cinematografico.