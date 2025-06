Dragon’s Lair: il live action potrebbe aver trovato un regista

James Bobin, noto per aver diretto I Muppet del 2011, è pronto a dirigere l’adattamento live-action di Netflix dell’iconico fenomeno arcade degli anni ’80, Dragon’s Lair. Durante l’epoca d’oro delle sale giochi e della cultura dei centri commerciali, Dragon’s Lair non era solo un cabinato tra i tanti, ma una rivoluzione nel mondo dei videogiochi.

Lanciato nel 1983, il gioco si distinse immediatamente grazie alle sue splendide animazioni disegnate a mano dall’ex visionario Disney Don Bluth (Alla ricerca della valle incantata, Fievel sbarca in America). In un’epoca in cui la pixel art a blocchi dominava gli schermi, Dragon’s Lair aveva l’aspetto e l’esperienza di un cartone animato completamente giocabile, coinvolgendo i giocatori con un’esperienza diversa da qualsiasi altra sul mercato.

Basato sulla tecnologia LaserDisc, il gioco offriva video in full-motion (FMV) che permettevano una narrazione fluida e cinematografica. Invece di navigare in un avatar pixelato, i giocatori guidavano Dirk l’Audace, un cavaliere impavido ma impacciato, attraverso un’avventura fantasy per salvare la principessa Dafne dal malvagio drago Singe e dal sinistro mago Mordroc.

Sebbene la trama fosse semplice, la vera magia di Dragon’s Lair risiedeva nella narrazione visiva e nel gameplay imprevedibile. Ogni mossa sbagliata innescava un’animazione di morte unica e spesso esilarante, con Dirk spesso ridotto a uno scheletro, una caratteristica che ha contribuito a consolidare l’eredità del gioco. Unendo animazione, interattività e spettacolo, Dragon’s Lair ha contribuito a ridefinire il concetto di gioco arcade e rimane uno dei titoli più iconici della sua epoca.

Ora, decenni dopo che Dragon’s Lair ha affascinato una generazione, Netflix sta cercando di dare vita all’amato classico in un modo nuovo. Annunciato per la prima volta nel 2020, l’adattamento cinematografico live-action aveva inizialmente Ryan Reynolds (Deadpool e Wolverine) incaricato di produrre e interpretare Dirk. Tuttavia, recenti notizie di The Hollywood Reporter confermano che Reynolds si è poi allontanato dal ruolo principale.

Il progetto, tuttavia, prosegue. Il regista James Bobin (I Muppet, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo) sarebbe in trattative per la regia. Gli sceneggiatori Dan e Kevin Hageman (The Lego Movie) hanno consegnato la sceneggiatura originale, ma l’insider Jeff Sneider riferisce che Netflix sta cambiando marcia, suggerendo una nuova direzione per il film.

Dragon’s Lair ha anche ispirato una serie TV animata di breve durata, trasmessa su ABC dal 1984 al 1985. Sebbene breve, ha contribuito a consolidare l’eredità culturale del gioco. Unendo il fascino retrò alla potenza cinematografica odierna, l’attesissimo adattamento live-action di Dragon’s Lair potrebbe finalmente avvicinarsi alla realtà, senza dover spendere una fortuna (sì, negli anni ’80 costava due centesimi, una cifra esorbitante all’epoca).

Netflix riuscirà a catturare la magia di questa leggenda arcade? La ricerca della principessa Dafne da parte di Dirk l’Audace si trasformerà in una storia di successo o mancherà l’obiettivo?