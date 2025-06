James Gunn risponde a chi vuole la cancellazione di The Batman 2: “Togletevi dai c*glioni di Matt!”

Alcuni fan del DCU pensano che Matt Reeves stia impiegando troppo tempo con The Batman 2 e che James Gunn dovrebbe semplicemente cancellare il progetto e accelerare l’uscita di The Brave and the Bold.

The Batman, con Robert Pattinson, è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 4 marzo 2022. Un sequel del film è stato annunciato ufficialmente dalla Warner Bros. Pictures al CinemaCon 2022 il 26 aprile 2022, che in seguito si sarebbe intitolato The Batman Parte II. Ma oltre tre anni dopo, non si sono registrati molti progressi sul progetto, sebbene il regista Matt Reeves sia stato produttore esecutivo di The Penguin della HBO.

Reeves ha anche dedicato del tempo allo sviluppo di un poliziesco procedurale del Dipartimento di Polizia di Gotham City (GCPD) con Terence Winter, che alla fine è stato scartato, e alcuni dei suoi elementi sono stati integrati in The Penguin.

Più recentemente, si vociferava che Reeves avrebbe finalmente consegnato una sceneggiatura prima del Memorial Day, ma in una nuova intervista con Entertainment Weekly, Gunn ha dichiarato di aspettarsi che la prima bozza venga consegnata entro questo mese (se non è già stata consegnata).

Rispondendo a tutte le chiacchiere e alle voci online che circondano Reeves e The Batman 2, Gunn ha dichiarato: “Sentite, dovremmo ricevere una sceneggiatura a giugno. Spero che accada. Siamo davvero fiduciosi. Matt è emozionato. Parlo con Matt di continuo. Sono davvero emozionato. Quindi non vediamo l’ora di leggere le sceneggiature, ma non l’abbiamo ancora letta, se è questa la vostra domanda.”

Riguardo alle voci secondo cui The Batman II starebbe in qualche modo bloccando The Brave and the Bold o che Reeves starebbe in qualche modo impedendo a Pattinson di diventare il Cavaliere Oscuro del DCU, Gunn ha risposto pragmaticamente: “La gente dovrebbe stare alla larga da Matt perché è come dire: lasciate che scriva la sceneggiatura nel tempo che gli serve. È così che vanno le cose. Non vi deve qualcosa perché vi piace il suo film. Voglio dire, vi piace il suo film grazie a Matt. Quindi lasciate che Matt faccia le cose come le fa lui”.

Più di recente, Gunn ha dichiarato di aver abbandonato un progetto perché non riteneva che la sceneggiatura fosse al punto giusto. Tutti danno per scontato che si riferisse al recente rinvio di Sgt. Rock, ma alcuni fan ora ipotizzano che avrebbe potuto essere The Batman 2.

Gunn ha detto: “Abbiamo appena accantonato un progetto. Tutti volevano fare il film. Era stato approvato, pronto per partire. La sceneggiatura non era pronta. E non potevo fare un film con una sceneggiatura non buona”.