Elio: la spiegazione delle scene post-credits e di quali film Pixar anticipano

Le scene dopo i titoli di coda di Elio (qui la nostra recensione) suggeriscono la possibile direzione che potrebbe prendere un sequel e anticipano anche il prossimo film che sarà distribuito dalla Pixar. Il film, lo ricordiamo, è incentrato su un ragazzo ossessionato dagli alieni perché convinto che loro sarebbero in grado di accettarlo in un modo che gli esseri umani semplicemente non riescono a fare. Questo dolce film finisce per esplorare l’importanza dei legami emotivi e i modi in cui l’empatia può contribuire a rendere il mondo un posto migliore per tutti, con un lieto fine che assicura che nessuno lasci il cinema amareggiato o deluso.

Elio è un film con una forte morale, ma è anche uno dei finali potenzialmente più espansivi nella storia della Pixar. Il film termina con l’arrivo degli alieni sulla Terra, che sembrano confermare la loro esistenza all’umanità nel suo complesso. Questo momento è seguito da due scene nei titoli di coda, una delle quali continua la storia di Elio e conferma che il suo legame con l’universo rimane forte dopo gli eventi del film. Ecco come la scena a metà dei titoli di coda prepara dunque un potenziale sequel e come la scena dopo i titoli di coda anticipa invece un prossimo film della Pixar.

Spiegazione della scena a metà dei titoli di coda di Elio

La scena a metà dei titoli di coda di Elio conferma che il ragazzo protagonista e i suoi amici sulla Terra sono ancora in contatto con Glordon, il che prepara il terreno per una futura riunione e potenziali sequel. Elio termina con il ragazzo che torna sulla Terra dopo aver aiutato a salvare il Communiverse dal caos che ha causato inavvertitamente. Anche se torna volontariamente a casa per rafforzare il suo legame con sua zia Olga, Elio sembra mantenere i contatti con gli alieni che ha incontrato e viene visto per l’ultima volta insieme al suo nuovo amico umano Bryce mentre contattano Glordon.

È una scena dolce che codifica il legame tra Elio e i suoi amici, confermando al contempo gran parte del finale del film. Quando Elio e Olga tornano sulla Terra, la nave del Communiverse viene vista da tutti nella base. Questo sembra confermare al pubblico terrestre, o almeno a tutti i presenti, che gli alieni esistono davvero. Il fatto che Bryce stia aiutando Elio a contattare Glordon suggerisce che queste amicizie dureranno oltre la distanza della galassia, sottolineando i temi del film sull’importanza dei legami che condividiamo gli uni con gli altri.

Come la scena di Elio a metà dei titoli di coda prepara Elio 2

Sebbene la scena a metà dei titoli di coda di Elio non sia un cliffhanger deliberato, lascia aperta la porta a un potenziale seguito che esplori il futuro di Elio e il suo posto nell’universo più ampio. Il fatto che Elio sia in contatto con Glordon suggerisce che l’umanità e gli alieni hanno mantenuto la volontà e la capacità di comunicare. Questo potrebbe costringere Elio ad assumere il ruolo di ambasciatore che ha cercato di guadagnarsi per tutto il film, dato che ora ha una storia personale e dei legami con il consiglio.

La conversazione tra Elio e Glordon potrebbe preparare il terreno per una visita dell’alieno sulla Terra o per un ritorno di Elio (accompagnato da qualcuno come Olga o Bryce) nello spazio per una nuova missione. Ciò potrebbe aprire molte possibilità, tra cui l’esplorazione della volontà o meno della Terra nel suo complesso di unirsi a un’organizzazione come il Communiverse. Glordon potrebbe anche trovarsi coinvolto in un nuovo conflitto a causa della bellicosità del suo popolo, il che a sua volta potrebbe richiedere il reclutamento di un “maestro negoziatore” come Elio.

La scena a metà dei titoli di coda di Elio è un momento dolce che sottolinea l’arco emotivo che Elio ha intrapreso nel film. Getta anche le basi per le potenziali direzioni future del personaggio, se dovesse avere l’opportunità di tornare per una nuova storia. Elio potrebbe essere cresciuto abbastanza da accettare i legami che le persone vogliono instaurare con lui, ma ha ancora molta strada da fare per diventare completamente adulto. Un sequel su Elio potrebbe facilmente concentrarsi sulla sua vera maturità, mentre funge da intermediario tra i suoi cari sulla Terra e i suoi amici dell’universo.

La scena post-credits di Elio è un’anteprima del prossimo film della Pixar, Hoppers

Sebbene ci sia una scena a metà dei titoli di coda per Elio che prepara ulteriori avventure per il ragazzo e i suoi amici, c’è anche una breve scena post-credits dopo i titoli di coda di Elio che non ha nulla a che vedere con il film che l’ha preceduta. La clip si concentra invece su una lucertola realistica che ha trovato un cellulare su uno schermo altrimenti buio. Dopo aver trovato l’emoji della lucertola, la creatura preme ripetutamente il pulsante, riempiendo lo schermo con la piccola icona verde.

Segue poi il titolo di Hoppers, che attualmente è previsto come una delle prossime aggiunte al canone Pixar. Il teaser non rivela molto sul film oltre al titolo e al focus sugli animali. Tuttavia, sono emerse altre notizie sul film, grazie anche a una presentazione all’Annecy International Animation Film Festival che ha contribuito ad ampliare il cast confermato e i dettagli sul film.

Cosa sappiamo di Hoppers della Pixar

Diretto dal creatore di We Bare Bears Daniel Chong, Hoppers debutterà nelle sale il 6 marzo 2026. Il film è incentrato su una giovane ragazza appassionata di animali di nome Mabel che lotta per proteggere la fauna selvatica locale da un imminente progetto di costruzione guidato dal sindaco Jerry, la cui voce originale è di Jon Hamm. Per farlo, utilizza un processo sperimentale per creare un castoro robotico in cui può “saltare” dentro. In questo modo, acquisisce la capacità di comunicare direttamente con i castori. Tra questi c’è anche King George, interpretato da Bobby Moynihan, che governa la comunità locale che si è radunata intorno allo stagno.

Le notizie provenienti dal Festival di Annecy suggeriscono che il nuovo film avrà un tono prevalentemente comico, con il direttore creativo della Pixar Pete Docter che ha descritto il film al pubblico come una “commedia thriller d’azione ricca di azione”. Il teaser di Hoppers incluso alla fine dei titoli di coda di Elio suggerisce proprio quel tono comico e un’apparente attenzione agli animali, anche se lascia l’effettiva trama all’immaginazione. Tuttavia, è un divertente assaggio per i fan della Pixar che sono già entusiasti del prossimo film dell’illustre studio dopo l’uscita di Elio.