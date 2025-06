Godzilla X Kong: Supernova, Matthew Modine potrebbe aver spoilerato i villain!

Fin dalla rivelazione del titolo criptico del sesto capitolo del MonsterVerse, Godzilla x Kong: Supernova, i fan sono stati travolti da una frenesia di speculazioni. Il solo sottotitolo misterioso ha scatenato teorie selvagge su quale imponente minaccia l’iconico duo dovrà affrontare in futuro.

Una delle teorie più diffuse tra i fan suggerisce che Supernova alluda a una minaccia proveniente da oltre le stelle, portando molti a credere che il film possa segnare il ritorno di una nemesi cosmica dal passato di Godzilla: SpaceGodzilla.

Ad alimentare queste speculazioni è il nuovo arrivato Matthew Modine, che si è recentemente unito al cast. Non molto tempo dopo il suo casting, Modine ha iniziato a condividere clip di Godzilla vs. SpaceGodzilla sui social media. Ora, il fandom dei kaiju è in un dibattito: si è trattato di un sottile indizio, di uno spoiler accidentale, o Modine si sta semplicemente divertendo senza rendersi conto di essersi lasciato sfuggire qualcosa di grosso?

SpaceGodzilla si distingue come uno degli avversari più potenti e astuti di Godzilla, un vero peso massimo tra i cattivi kaiju. Insieme a leggende come King Ghidorah e Destoroyah, è ampiamente considerato uno degli avversari più duri che Godzilla abbia mai affrontato nella lunga storia del franchise.

Ciò che distingue SpaceGodzilla è la sua capacità unica di generare e manipolare enormi strutture cristalline, usandole per incanalare energia, scatenare attacchi devastanti e persino costruire imponenti fortezze di cristallo. Può assorbire diverse fonti di energia, incluso l’iconico respiro atomico di Godzilla, rendendolo ancora più pericoloso in battaglia.

Forse la cosa più impressionante è che SpaceGodzilla ha effettivamente sconfitto Godzilla durante il loro primo scontro in Godzilla vs. SpaceGodzilla (1994), consolidando il suo status di nemico davvero temibile.

Godzilla x Kong: Supernova arriverà nelle sale il 26 marzo 2027. Quest’ultima aggiunta al MonsterVerse sarà diretta dal regista Grant Sputore, noto per il suo lavoro nei thriller fantascientifici.

La sceneggiatura di Supernova è di David Callaham, che in precedenza aveva contribuito alle prime bozze di Godzilla del 2014. Questo suggerisce un ritorno agli elementi fondamentali del franchise.

Il film vanta un cast corale impressionante, con un mix di talenti affermati e stelle nascenti. Il pubblico non vede l’ora di vedere Kaitlyn Dever, Dan Stevens, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey e Sam Neill in questo spettacolo mostruoso.