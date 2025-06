Abraham’s Boys: A Dracula Story, il trailer!

Shudder e RLJE Films stanno lavorando a un adattamento di Abraham’s Boys di Joe Hill, e il primo trailer e poster sono già stati pubblicati online.

Basato sul racconto di Hill tratto dalla sua antologia 20th Century Ghosts, Abraham’s Boys: A Dracula Story vede Abraham Van Helsing (Titus Welliver) condurre una vita appartata, lontano dagli orrori del suo leggendario passato da cacciatore di vampiri, insieme alla moglie e ai figli.

Quando la moglie di Abraham (Jocelin Donahue) – che a quanto pare il vecchio professore ha finito per sposare Mina Murray/Harker dopo gli eventi del romanzo di Bram Stoker – inizia a manifestare un comportamento molto strano, Van Helsing deve confessare ai figli la sua storia con il famigerato conte della Transilvania. Secondo la sinossi ufficiale: “Max e Rudy Van Helsing hanno trascorso la loro vita sotto il rigido e iperprotettivo governo del padre, Abraham. Ignari del suo oscuro passato, faticano a comprendere la sua paranoia e il suo comportamento sempre più imprevedibile. Ma quando iniziano a scoprire le violente verità dietro la storia del padre con Dracula, il loro mondo va in frantumi, costringendoli ad affrontare la terrificante eredità che non avrebbero mai dovuto ereditare.”

Dracula appare a un certo punto del film, anche se ne abbiamo solo una vaga visione sfocata sullo sfondo (assomiglia un po’ a Kurt Barlow di Le notti di Salem di Tobe Hooper).