Creed II: la spiegazione del finale del film

Il finale di Creed II (qui la recensione) è uno dei più emozionanti della serie Rocky. Il film è, ovviamente, il sequel di Creed – Nato per combattere del 2015, ma è anche un quasi-sequel/remake di Rocky IV del 1985 e, in qualche modo, di Rocky Balboa del 2006. All’altezza della sfida di omaggiare quei film, questo nuovo capitolo offre il meglio che il franchise di Rocky può offrire nonché un’evoluzione inaspettata di entrambi i personaggi principali. Riprendendo con Adonis Creed come pugile superstar, Creed II non perde tempo e lo vede vincere il titolo di campione del mondo dei pesi massimi.

La vera sfida del film è però quella con Viktor Drago, figlio di Ivan Drago che uccise Apollo Creed sul ring e fu poi sconfitto da Rocky Balboa in Rocky IV. Creed rischia di perdere il titolo contro il “carro armato umano”, salvato solo dalla squalifica di Drago, ma dopo un periodo di insicurezza torna per un incontro di rivincita. Ma molto più che un film di boxe convenzionale con spruzzi di vendetta, Creed II è un film che parla di padri, figli, giustizia e, soprattutto, eredità. In questo articolo scopriamo allora cosa succede nel finale e cosa significano le sue grandi rivelazioni.

Adonis Creed batte Viktor Drago

Il combattimento tra Adonis Creed e Viktor Drago alla fine di Creed 2 è davvero brutale, sia dal punto di vista mentale che fisico. Il piano di Creed è quello di vincere il combattimento per KO, mettendo al tappeto l’avversario e impedendogli di rialzarsi dopo dieci secondi, mentre Drago, pur essendo soddisfatto di un knockdown, punta chiaramente a un knockout completo. Adonis parte forte, ma viene immediatamente respinto da Viktor nel secondo round. Nel corso dell’incontro, il potere passa da una parte all’altra; Adonis viene messo al tappeto più volte, ma viene riportato in piedi dagli incitamenti di Bianca, mentre Drago mira alle costole dell’avversario, cercando di metterlo fuori combattimento come nel loro precedente incontro.

Alla fine, però, Creed prende il sopravvento, mettendo Drago al tappeto ripetutamente e, una volta che si rialza, lo colpisce con violenza. A questo punto, Ivan Drago interviene e getta la spugna, rinunciando all’incontro. Creed vince, mantenendo il titolo, anche se a questo punto era già probabile; sia in base ai punti che a un altro atterramento, Viktor Drago era praticamente esausto e destinato alla sconfitta. L’asciugamano serviva più che altro a impedirgli di subire ulteriori danni. Questo è importante per i Drago (come vedremo tra poco) e vede Adonis ottenere una vittoria morale inequivocabile, ma è soprattutto importante per come rispecchia Rocky IV. Nel mortale incontro dimostrativo tra Apollo Creed e Ivan Drago, Rocky non gettò la spugna, combattuto tra la sua preoccupazione per Apollo e la ripetuta insistenza del pugile a continuare l’incontro.

E così, mentre Rocky viene biasimato per non aver fermato l’incontro – cosa menzionata da Adonis e nei servizi giornalistici in Creed II – si tratta di un dibattito più interiorizzato su ciò che, in quel momento, era ritenuto meglio per Apollo: la sua vita o il suo ego. L’inerzia di Rocky si è rivelata fatale e lo ha tormentato fino a spingerlo a combattere lui stesso contro Drago in Rocky IV, ma è anche ciò che lo ha portato a rifiutarsi di allenare Adonis in Creed II. Il fatto che l’incontro finale del sequel finisca in modo speculare a quello precedente evidenzia quanto siano cresciuti tutti i personaggi chiave.

Ivan e Viktor Drago accettano la sconfitta

In Rocky IV, Ivan Drago è una caricatura. È una forza inarrestabile e un oggetto inamovibile, che registra livelli di forza impossibili e picchia a morte l’ex campione dei pesi massimi. Rocky lo batte solo riallineando completamente il suo approccio, costruendo una routine di allenamento che torna alle basi e mirando a logorare lentamente il russo. La chiave del combattimento finale in Rocky IV era far perdere a Drago il suo patriottismo, fargli perdere la compostezza e ridurlo a un semplice uomo.

È qui che riprende Creed II: l’Ivan Drago presentato qui è caduto in disgrazia e vive una vita povera. Il suo obiettivo è riconquistare il rispetto attraverso suo figlio, trasformandolo in una versione più arrabbiata di se stesso da giovane. Fondamentalmente, entrambe le generazioni sono spinte dalla partenza di Ludmilla Drago, ex moglie di Ivan, dopo la sua sconfitta; credono che, se vinceranno il titolo dei pesi massimi, la riavranno indietro. Riconquistare il suo affetto è un premio importante quanto quello di Creed.

E, all’inizio, sembra funzionare: lei partecipa a una cena per festeggiare il primo incontro di Viktor contro Adonis e siede in prima fila alla rivincita. Tuttavia, nel momento in cui diventa evidente che i Drago potrebbero non vincere – non in modo definitivo, ma con una piccola possibilità di essere disonorati – lei se ne va immediatamente. Perdendo ciò per cui i Drago stavano lottando, l’incontro, la cintura e Creed improvvisamente non hanno più importanza; Viktor perde il coraggio e Ivan alla fine getta la spugna. Senza nulla dietro cui nascondersi, Drago si rende conto dell’umanità di suo figlio, e Viktor è arrabbiato per due secondi prima di comprendere improvvisamente l’atto d’amore che suo padre ha appena compiuto.

Proprio come Creed ha reso seria la morte ostentata di Apollo, Creed II ridefinisce completamente il suo killer da cartone animato. Il culmine del viaggio di Adonis Creed dipende dall’umanità di entrambi i cattivi e dal loro accettare che vincere non è importante quanto l’altro. Ciò è sottolineato dalla loro ultima scena: i due sono tornati in Ucraina ad allenarsi, solo che questa volta Ivan corre al fianco di suo figlio, invece di cercare di distruggerlo.

Il figlio di Rocky nei precedenti film di Rocky

Rocky Balboa Jr. è nato durante Rocky II (un parto complicato ha lasciato Adrian in coma per gran parte del film) e ha rappresentato una motivazione in più per combattere in Rocky III e Rocky IV. In Rocky V, tuttavia, il rapporto padre-figlio era teso: ora chiamato Robert, il figlio di Rocky ha iniziato a odiare il fatto di vivere all’ombra del padre (e risentiva dell’attenzione di Rocky per il figlio surrogato, il pugile Tommy Gunn). Sebbene il film sia stato per lo più ignorato a causa della sua indiscussa posizione di peggior capitolo della serie Rocky, quel rapporto è stato riportato in Rocky Balboa, dove Bobby e Rocky, ormai adulti, hanno lentamente trovato un rispetto reciproco. Tuttavia, la felicità è stata di breve durata: al tempo di Creed, Robert si era trasferito in Canada e aveva un nipote.

Rocky si ricongiunge con suo figlio alla fine di Creed II

Dopo aver sconfitto il cancro nel periodo tra Creed e Creed 2, Rocky ha acquisito un certo senso di appagamento. Tuttavia, nel corso del sequel, le crepe nella sua vita cominciano ad ampliarsi. È costretto ad affrontare in modo più diretto il suo ruolo nella morte di Apollo, ma continua anche a tornare al suo rapporto con il figlio da cui si è allontanato; guarda con nostalgia le foto di Adrian e lui alla nascita di Robert, cerca di chiamare dopo aver visto Adonis e Bianca con la loro figlia per la prima volta e, dopo l’incontro, rimane solo a riflettere su chi ha, mentre i Dragos si confortano a vicenda e i Creed festeggiano.

Questa è la motivazione di cui ha bisogno per recarsi a Vancouver e ricongiungersi con Robert (interpretato ancora una volta da Milo Ventimiglia) e incontrare per la prima volta suo nipote Logan. È un incontro povero di parole ma ricco di significato, mentre due generazioni di Balboa iniziano silenziosamente a ricostruire un rapporto fratturato da tre decenni (e quattro film). Robert è, come Rocky ha sempre sospettato, felice, ma lo è ancora di più per aver rivisto suo padre.

La redenzione di Rocky nei film Creed

Il finale di Creed II completa un arco narrativo di redenzione in due parti per Rocky. Naturalmente, nei sei film originali, Rocky ha avuto un finale piuttosto risoluto. Era il vagabondo di Filadelfia dal cuore d’oro che avrebbe sempre perseverato; quando ha avuto la possibilità di dimostrare di poter arrivare fino in fondo, è diventato una superstar. E non ha mai smesso di combattere. Nei primi quattro sequel, Rocky ha affrontato la fama e la fortuna, l’impatto che queste hanno sulle sue relazioni più importanti e la morte delle persone a lui care, continuando comunque ad andare avanti. In Rocky Balboa, scritto come film finale, ha dimostrato che anche da anziano aveva ancora lo stesso cuore, lo stesso sguardo da tigre, e ha concluso la sua carriera proprio come l’aveva iniziata. Aveva accettato chi era sempre stato, superato la sua perdita e trovato la pace in una nuova vita.

Tuttavia, nella realtà, le storie non finiscono così. Rocky ha sempre avuto un certo idealismo, ma nel rilanciare il franchise, è diventato chiaro che c’erano dei fili pendenti che avrebbero logorato il personaggio nel corso degli anni e che non potevano essere ignorati. Proprio come molti sequel hanno mostrato personaggi iconici consumati dal tempo – vedi Luke Skywalker in Star Wars: Gli ultimi Jedi, Flynn in TRON: Legacy o Laurie Strode in Halloween – quando Rocky è tornato in Creed, era chiuso in se stesso, trascorrendo le sue giornate nel suo bistrot senza uno scopo reale. La morte di Adrian e Paulie aveva lasciato il segno, e la distanza emotiva di Robert lo aveva lasciato alla deriva al punto che, quando gli fu diagnosticato un cancro, era pronto a rinunciare alla lotta.

È stato allenare il figlio di un uomo che aveva lasciato morire che ha permesso a Rocky di ritrovare quel senso di importanza e responsabilità verso se stesso e gli altri. Creed II, tuttavia, va oltre: non si tratta solo di prepararsi per il futuro – un tema forte incentrato sui figli e sulle figlie – ma anche di riparare al passato. Egli espia la morte di Apollo, si avvicina a suo figlio e riesce persino, in qualche modo, a lasciarsi alle spalle l’incidente con Drago. Se la serie Rocky era incentrata sulla perseveranza, l’arco narrativo del personaggio nella duologia Creed riguarda più l’accettazione. Anche se questo non è nulla in confronto a ciò che deve affrontare il nuovo protagonista.

Adonis è un Creed… ma è anche un uomo a sé stante

Creed II si conclude con Adonis che finalmente visita la tomba di Apollo, “incontrando” suo padre per la prima volta. Si connette in modo affascinante con il suo ricordo e presenta la nuova famiglia Creed: la fidanzata Bianca e la figlia Amara. È qui che Adonis sottolinea il suo percorso attraverso gli ultimi due film di Creed. È sempre stato in conflitto con la sua identità; il suo desiderio di praticare la boxe era influenzato da Apollo (imita i vecchi combattimenti di suo padre), ma voleva farsi un nome come Adonis Johnson. Tuttavia, quando il titolo Creed gli è stato imposto dai media e dai promotori assetati di denaro, lo ha accettato e se lo è guadagnato davvero alla fine del primo film.

Quel nome è ciò che ha dato inizio al conflitto di Creed II, con i Dragos che hanno individuato nel figlio illegittimo di Apollo la chiave per la propria redenzione. Ma mentre Adonis affronta il primo incontro spinto dalla rabbia per il suo passato, dopo una brutale sconfitta e una profonda introspezione causata da sua figlia, si rende conto che non si tratta di essere un Creed. Il fatto che Apollo sia suo padre è ciò che lo ha portato al mondo e che ha creato il pugile, ma la rivincita con Viktor era qualcosa di personale per Adonis, l’energia usata per battere il russo era interamente sua. È vendetta, ma è puramente personale.

Nella sua confessione ad Apollo alla fine di Creed II, vediamo Adonis imparare la stessa lezione che hanno imparato i Dragos e Rocky: l’eredità va in entrambe le direzioni. Ci assumiamo il peso del passato, dei nostri genitori e dei nostri mentori, ma stiamo anche forgiando il nostro per tramandarlo a nostra volta. È appropriato che Creed 2, un film che ha un’attenzione ossessiva per i figli e i padri, con una storia influenzata contemporaneamente da tre generazioni, sia allo stesso tempo il sequel del primo Creed e di Rocky IV; il suo tema conclusivo è che né la natura né l’educazione possono definire veramente una persona, che siamo noi a creare il nostro destino. È un’idea che è stata al centro di Rocky dal 1976, ma non è mai stata così complessa.