Guillermo del Toro ricorda la sua notte in un hotel infestato: “Non riuscivo proprio a dormire”

Guillermo del Toro ha spiegato come la ricerca delle location per il prequel de Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, lo abbia traumatizzato. Inizialmente designato per dirigere l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo fantasy di J. R. R. Tolkien, il regista ha poi abbandonato il progetto dopo una serie di ritardi.

Sebbene del Toro non abbia finito per dirigere il film, ha comunque contribuito alla ricerca delle location per il film fantasy di successo. In un’intervista a Jimmy Kimmel Live! del Toro ha ora rivelato come ha finito per incontrare una serie di fenomeni paranormali in un inquietante hotel in Nuova Zelanda. Dopo aver chiesto al personale quale fosse la stanza più infestata del famigerato Waitomo Caves Hotel, il regista ha affermato di aver sentito “un intero omicidio” avvenire proprio nella sua stanza.

Ha detto a Kimmel che ogni volta che va in un hotel infestato, chiede sempre la stanza con la maggiore attività paranormale. “Stavamo cercando location per Lo Hobbit in un hotel vuoto a Waitomo, il Waitomo Hotel. In ogni hotel in cui vado, so qual è la stanza infestata. Chiedo: ‘Potete darmi la stanza infestata?’. Fino ad allora non era mai successo nulla”.

Secondo del Toro, stava semplicemente guardando The Wire quando ha sentito il fantasma. “Stavo guardando Stringer Bell e, all’improvviso, ho sentito un intero omicidio nel mezzo della stanza. Le urla, le coltellate e il pianto”. Ha affermato di essere stato così spaventato che “non sono riuscito a dormire affatto”.

Kimmel ha cercato di offrire al regista alcune spiegazioni più logiche dietro i suoni omicidi che aveva sentito. Tuttavia, del Toro ha respinto qualsiasi teoria non paranormale. Ha detto che non potevano essere stati altri ospiti perché lui era l’unica persona che alloggiava nell’ala est dell’hotel. “Non c’era nessun altro nell’hotel, nemmeno il direttore. Ci hanno dato le chiavi perché era bassa stagione. Io ero nell’ala est e tutti gli altri erano nell’ala ovest”.

Invece di gettare la spugna e trasferirsi nell’ala ovest come tutti gli altri, rimase nella stanza infestata per tutta la notte, anche se non chiuse occhio. “Mi rimisi le cuffie e rimasi a guardare il computer per tutta la notte”, ha ricordato. “Non volevo girarmi. C’era un balcone e mi sono detto: ‘E se guardassi e ci fosse qualcosa lì?’”. Ad ogni modo, l’esperienza non sembra esserne valsa la pena per del Toro, che non ha più diretto Lo Hobbit, poi passato all’amico Peter Jackson.