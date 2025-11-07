HomeSerie TvNews

Cosa è successo a Will nel Sottosopra? Lo svelano i primi 5 minuti di Stranger Things – Stagione 5

Di Chiara Guida

-

Stranger Things Stagione 5 Foto Credits Netflix

Netflix celebra lo Stranger Things Day (il 6 novembre, giorno in cui, nel 1983, Will viene rapito dal Demogorgone) in grande stile con una première esclusiva per i fan, svelando cinque minuti del primo episodio della quinta stagione.

In una trasmissione in anteprima di Stranger Things – Stagione 5, Netflix ha ospitato un watch party virtuale con un red carpet, interviste al cast, apparizioni a sorpresa e un’anteprima dell’ultima stagione dell’avventura.

Ecco la clip dei primi 5 minuti della nuova stagione che ci riportano indietro nel tempo a quando Will era stato trascinato nel Sottosopra dal Demogorgone. Nella clip vediamo Will spaventato e infreddolito che cerca di nascondersi, ma viene trovato e portato da… Vecna! Qui capiamo che la mostruosa e malvagia creatura ha in serbo per il nostro piccolo eroe un piano malvagio.

Stranger Things

Stranger Things è un fenomeno globale e una delle serie di maggior successo di Netflix. Finora, la serie ha vinto numerosi Primetime Emmy Awards, con un totale di 113 vittorie e 308 nomination. Al momento dell’uscita, la quarta stagione è diventata una delle serie in lingua inglese più viste di tutti i tempi su Netflix, con 140,7 milioni di visualizzazioni e 1,8 miliardi di ore di visione.

Il cast ha parlato dei propri sentimenti riguardo all’ultima stagione, salutando i rispettivi personaggi. Finn Wolfhard, noto come Mike Wheeler, ha parlato del nuovo scopo di Mike nell’ultima stagione, e ha affermato che “si è conclusa nel modo migliore” per il suo personaggio. Il regista e produttore esecutivo Shawn Levy è intervenuto sul red carpet e ha dichiarato: “È il finale televisivo più bello che abbia mai visto“.

Caleb McLaughlin si sente un po’ più malinconico per il trauma del suo personaggio durante l’ultima stagione, quando Max rimane in coma dopo il loro scontro con Vecna ​​nella quarta stagione.

Netflix ha anche annunciato il suo spin-off, che sarà un’animazione intitolata Stranger Things: Tales from ’85 con il ritorno dei Duffer Brothers per colmare il vuoto temporale tra la seconda e la terza stagione, con Undici, Mike, Dustin, Lucas, Max e Will.

La quinta stagione di Stranger Things uscirà con il Volume 1 il 26 novembre, il Volume 2 il 25 dicembre e il finale il 31 dicembre. Il finale uscirà anche in sale selezionate, dando ai fan la possibilità di guardare i loro personaggi preferiti in un modo mai visto prima.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

