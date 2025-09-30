I Simpson: un nuovo film al cinema nel 2027!

Il sequel del film de I Simpson ha finalmente una data di uscita! Ideati da Matt Groening, I Simpson sono diventati la sitcom e la serie animata più longeva della televisione. Nel 2007 è uscito il primo film cinematografico loro dedicato è stato un successo sia di critica che di pubblico, incassando oltre 536 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 75 milioni.

Il film vedeva Springfield confinata sotto una gigantesca cupola di vetro dopo che Homer aveva accidentalmente inquinato il lago della città. Dopo anni di speculazioni su un sequel del film d’animazione, fino ad ora non si era concretizzato nulla. In un nuovo post su Instagram, la 20th Century Studios ha però ora annunciato che il nuovo film de I Simpson uscirà nelle sale il 23 luglio 2027. Al momento non ci sono dettagli confermati sulla trama.

Come mai c’è voluto tanto per un sequel de I Simpson

Uno dei motivi principali della lunga attesa è stata l’ambizione del team dietro I Simpson. Gli showrunner e i creatori hanno spesso affermato di volere che il sequel fosse un degno seguito del primo film, non un prodotto realizzato in fretta e furia per guadagnare soldi. Il fatto che lo show continui ad essere attivo, attualmente alla sua 36ª stagione e rinnovato fino alla 40ª, significa che il team deve trovare un equilibrio tra produzione televisiva, controllo qualità e portata cinematografica.

Groening e i produttori avevano già espresso il desiderio di mantenere l’integrità narrativa e la qualità dell’animazione prima ancora di dare il via libera al sequel. L’annuncio di un I Simpson 2 nel 2027 conferma quindi che il team ha trovato una storia che ritiene degna di essere raccontata sul grande schermo. Il film del 2007 ha offerto al pubblico una trama più ampia rispetto a un tipico episodio televisivo, e il sequel potrebbe basarsi sulla stessa trama apocalittica.

Argomenti come il cambiamento climatico, i monopoli tecnologici o la polarizzazione politica potrebbero essere tutti obiettivi primari per la satira tagliente dei Simpson. L’ampliamento dei temi moderni renderebbe dunque il sequel più attuale, pur continuando a offrire la commedia assurda e incentrata sui personaggi che il pubblico conosce e ama. A questo punto, non resta che attendere di avere maggiori dettagli in merito.

