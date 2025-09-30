Colin Farrell sulla sceneggiatura di The Batman – Paerte 2: “Più profonda, più spaventosa”

Colin Farrell ha debuttato nei panni di Oz Cobb, alias Il Pinguino, in The Batman di Matt Reeves e, sebbene sia apparso solo in poche scene, ha lasciato un segno profondo. Farrell avrebbe poi preso parte al suo spin-off per HBO Max e riprenderà il ruolo nell’attesissimo The Batman – Parte II.

Il finale di stagione di The Penguin sembrava indicare che lo spietato boss mafioso di Gotham incontrerà il Cavaliere Oscuro nel sequel di Reeves, ma chi sperava che questo inevitabile scontro avrebbe portato Farrell ad avere un ruolo più ampio nella storia potrebbe rimanere deluso.

“Ho un ruolo ancora più piccolo in questo. Ma mi sta bene… Ho letto la sceneggiatura, dall’inizio alla fine, e non posso dire molto al riguardo. Ma è più profondo, più spaventoso, la posta in gioco è più alta. Non vedo l’ora di vederlo”, dice l’attore irlandese a THR.

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma Reeves ha recentemente lasciato intendere qualche indizio sul villain che Batman affronterà nel film, descrivendo il misterioso antagonista come qualcuno che “non è mai stato realmente visto in un film prima“. La teoria più gettonata sembra essere Tommy Elliot, alias Hush, ma ci sono diversi personaggi che potrebbero adattarsi.

Resta da vedere come Cobb e il suo impero criminale in espansione influenzeranno il tutto, ma non ci aspettiamo grandi novità per i futuri racconti del BatVerse che coinvolgono il personaggio se Farrell avrà un ruolo ancora più piccolo di quello del primo film. Reeves ha confermato che la produzione dovrebbe iniziare all’inizio del prossimo anno.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Harvey Dent/Due Facce e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.