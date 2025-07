Johnny Depp racconta il suo punto di vista a seguito della perdita del ruolo nella saga di Animali Fantastici

Johnny Depp parla della perdita del ruolo di Gellert Grindelwald nella saga di Animali Fantastici e rivela il suo punto di vista sul suo licenziamento dal progetto. In effetti, l’uscita di Depp dal terzo film di Animali Fantastici è stata oggetto di polemiche fin dal suo processo del 2022, eppure questa è la prima volta che l’attore parla direttamente della sua uscita dal franchise.

In un’intervista al Telegraph, Johnny Depp rivela come i suoi problemi legali abbiano convinto la Warner Bros. a sostituirlo come principale antagonista nel franchise di Animali Fantastici (ruolo assunto da Mads Mikkelsen) prima del completamento delle riprese del terzo capitolo della serie. Sebbene l’attore abbia poi ricostruito in parte la sua immagine, il “E se?” che circondava la sua interpretazione di Grindelwald rimane nella mente dei Potterhead di tutto il mondo.

“Si è letteralmente bloccato in un millisecondo, tipo, mentre giravo il film. Hanno detto che avrebbero chiesto le mie dimissioni. Ma quello che in realtà avevo in testa era che volevano che mi ritirassi. Vaffanculo. La mia immagine è troppo grande per poter essere cancellata così. Se pensi di potermi fare più male di quanto non mi sia già stato fatto, ti sbagli di grosso.”