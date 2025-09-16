Dopo l’uscita di Yellowstone, Kevin Costner parla con sincerità del suo futuro a Hollywood

Dopo la sconvolgente uscita di Kevin Costner da Yellowstone, il leggendario attore ha parlato del futuro della sua carriera. La decisione di Costner di lasciare la serie ha portato alla famosa uccisione del suo personaggio in Yellowstone fuori dallo schermo. Dopo aver lasciato la serie, Costner ha recitato nel suo progetto più appassionante, la Horizon: An American Saga, una serie di film epici, con altri due film in arrivo.

Senza dubbio una delle più grandi star del cinema della sua generazione, Costner ha recitato in diversi film fantastici. Dopo aver recitato in Yellowstone e aver avuto un ruolo fondamentale nell’enorme successo della serie, l’attore è ora anche una star televisiva affermata. Dato che è abbastanza famoso da poter recitare in diversi film o serie di successo in futuro, molti osservatori vogliono sapere quale sarà il futuro della carriera di Costner.

Durante un’intervista a Radio Times, il leggendario attore ha dichiarato che lavorerà solo a storie che gli stanno a cuore ed è disposto a “voltare pagina” rispetto ai progetti. Egli afferma che, sebbene abbia recitato in serie e film western, la sua carriera non deve necessariamente limitarsi a quel genere. Costner non nomina Yellowstone, ma i suoi commenti sembrano riferirsi alla serie.

Sono disposto a fare qualsiasi cosa mi faccia sentire che sto facendo qualcosa per me stesso. Non deve necessariamente essere un western, potrebbe essere qualcos’altro. Ma quando qualcosa non mi interessa più, o c’è qualche altro motivo per cui devo andare avanti, sono disposto a farlo.

Oltre a discutere dei suoi progetti di realizzare serie e film che gli stanno a cuore, Costner ha anche parlato della sua visione della narrazione. L’attore ha spiegato al giornale che, secondo lui, ciò che conta è avere un impatto sugli spettatori.

Penso che si possa scrivere un racconto breve che rimarrà per sempre. Si può scrivere un romanzo che rimarrà per sempre. Si può realizzare un cortometraggio che rimarrà per sempre. Dipende da come lo si racconta. Dipende dal fatto che altre persone riescano a identificarsi e a commuoversi. Ecco perché ci sono certi libri che continuano a vivere con noi, che trasmettiamo ai nostri figli.

Infine, Costner ha dichiarato a Radio Times che spera che realizzare film e programmi che gli stanno a cuore in futuro renderà il suo lavoro importante.

Penso che la mia speranza sia quella di poter rimanere rilevante, non solo per me stesso, ma anche per le persone che apprezzano il mio lavoro. Non posso creare opere che penso possano piacere loro. Posso solo creare opere che, quando le trovano, riflettono ciò che provavo e la mia sensibilità. E spero che ne siano commossi.

Cosa significa questo per il futuro di Kevin Costner

Quando è stato rivelato che Costner avrebbe lasciato Yellowstone prima della fine della serie, molti osservatori sono rimasti scioccati. Dopotutto, non c’è dubbio che la maggior parte delle star di Hollywood non lascerebbe una serie di successo a metà strada. Nonostante ciò, sulla base di quanto dichiarato da Costner a Radio Times, sembra chiaro che l’attore sarà disposto a lasciare altri progetti in futuro se non avrà fiducia nel loro valore.

Per gli appassionati di cinema e televisione, ciò significa che possono presumere che i futuri progetti di Costner saranno tutti importanti per lui. Ciò non significa necessariamente che tutti i futuri film o programmi dell’attore saranno fantastici. Significa invece che l’attore cercherà di realizzare qualcosa di importante con ciascuno dei suoi futuri progetti.