Euphoria – Stagione 3: il debutto è previsto per la primavera!

Il presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content, Casey Bloys, può dirsi soddisfatto dopo che la combinazione di HBO e HBO Max ha ottenuto quest’anno 30 Emmy, tra cui nove per la miniserie “The Penguin” e cinque per la sensazionale serie drammatica “The Pitt”. In tale occasione, Variety ha parlato con Bloys del futuro delle loro serie di punta e in quest’occasione il CEO ha anche rivelato indicativamente quando gli spettatori potranno vedere la nuova stagione di Euphoria. “Sarà in primavera, ma non abbiamo ancora una data confermata”, ha rivelato Bloys. Non resta a questo punto che attendere la data precisa della messa in onda.

Cosa sappiamo di Euphoria – Stagione 3

La terza stagione ha accumulato una serie di ritardi fin dalla fine della stagione 2. Tra le cause principali ci sono state le due grandi scioperi di Hollywood (Writers Guild of America e SAG-AFTRA), che hanno bloccato la scrittura del copione e la programmazione delle riprese. Altri fattori che hanno rallentato il progetto sono la morte improvvisa di Angus Cloud (l’attore che interpretava Fezco), nel luglio 2023, e il fatto che molti membri del cast abbiano acquisito impegni cinematografici, con calendari sempre più affollati.

HBO, comunque, ha più volte dichiarato che la serie non era stata cancellata: i piani per la produzione sono poi confermati, con le riprese che sono poi iniziate nei primi mesi del 2025. Una delle novità più attese è che la stagione 3 includerà un salto temporale: si parla di un avanzamento di circa cinque anni rispetto agli eventi della stagione 2. Questo permetterebbe ai personaggi, ormai più maturi, di trovarsi fuori dal contesto scolastico che ha caratterizzato le prime due stagioni.

Il salto servirà probabilmente a dare spazio a evoluzioni narrative che altrimenti sarebbero state difficili da inserire nel vecchio setting ad alto liceo e adolescenti. Si dice che Rue, Jules, Nate, Cassie e gli altri possano trovarsi in fasi di vita diverse — con nuove sfide legate al lavoro, alle relazioni, alla dipendenza, all’identità, etc. Il tono che emergerebbe è anche più adulto, forse più cupo, con sfumature che alcuni descrivono come film noir rispetto all’esplosività emotiva che ha reso Euphoria celebre.

Molti volti centrali saranno confermati: Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Alexa Demie (Maddy), Sydney Sweeney (Cassie), Maude Apatow (Lexi), Eric Dane (Cal) sono tutti attesi di ritorno. Alcuni attori invece non torneranno come regular: Barbie Ferreira (Kat) ha già lasciato la serie; Storm Reid (Gia) ha annunciato nel 2024 che non rientrerà. Anche Nika King, Austin Abrams e Algee Smith sono fra quelli confermati come assenti regolarmente.

