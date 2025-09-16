American Horror Story: le star riunite criticano Ryan Murphy per il ritardo della tredicesima stagione

Le star di American Horror Story Evan Peters e Sarah Paulson hanno criticato il creatore Ryan Murphy agli Emmy per il ritardo della tredicesima stagione della serie. Entrambi hanno interpretato diversi ruoli nelle numerose stagioni della serie horror antologica di successo della FX. American Horror Story ha debuttato il 5 ottobre 2011 e finora ha contato 12 stagioni e oltre 130 episodi.

Durante le 12 stagioni di American Horror Story, la serie ha esplorato diversi temi e periodi storici, evolvendosi nel corso degli anni. AHS è nota per l’utilizzo degli stessi attori in numerose stagioni, con Paulson e Peters che hanno lavorato insieme per l’ultima volta nella stagione 10. I due si sono riuniti come presentatori agli Emmy e hanno lanciato una frecciatina ironica a Murphy.

Durante gli Emmy, le ex co-protagoniste hanno avuto uno scambio scherzoso in cui hanno sottolineato di non aver più lavorato insieme dal 2021, quando è stata trasmessa la stagione 10 di American Horror Story: Double Feature. Paulson ha poi lanciato una frecciatina scherzosa a Murphy, sottolineando che dovrebbe “iniziare a lavorare alla stagione 13”. Ecco lo scambio:

Peters: “Non lavoriamo insieme dalla stagione 10 di American Horror Story. Mi manchi”.

Paulson: “Mi manchi! Anche se, se ti mancassi davvero, chiameresti il tuo agente e il signor Murphy e li faresti iniziare a lavorare alla stagione 13”.

Cosa significa questo per la stagione 13 di American Horror Story

Il finale di American Horror Story stagione 12 è andato in onda nell’aprile 2024 e da allora non ci sono stati sviluppi sulla realizzazione di un’altra stagione. Anche se riunire un cast corale è sicuramente una sfida, i commenti di Paulson potrebbero suggerire che Murphy abbia diversi progetti attualmente in fase di sviluppo.

Ad esempio, American Crime Story, 9-1-1 e Grotesquerie sono tutte in fase di sviluppo di nuove stagioni, e lo spin-off 9-1-1: Nashville è previsto in anteprima all’inizio di ottobre. Murphy ha chiaramente molto su cui concentrarsi in questo momento, quindi potrebbe aver scelto di mettere da parte AHS per un po’ per esplorare nuovi programmi e idee, il che è comprensibile.