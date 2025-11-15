Labubu: SONY sta sviluppando un film sulla popolare bambola

Deadline ha confermato che è in lavorazione presso la Sony un film basato sulla linea di peluche Labubu. Lo studio di Culver City ha acquisito i diritti cinematografici della bambola cinese. Al momento non ci sono accordi creativi e non è stata presa alcuna decisione se si tratterà di un film d’animazione o live-action. Lo studio non ha rilasciato dichiarazioni.

Le bambole sono state create dal designer Kasing Lung, originario di Hong Kong e residente in Europa, nel 2015. Inizialmente sono state prodotte da How2 Work, prima che il rivenditore cinese Pop Mart rilevasse la linea e iniziasse a venderle nel 2019.

Labubu faceva parte della serie di racconti di Lung, The Monsters, ispirata al folklore nordico. Sebbene Labubu fosse inizialmente popolare nell’Asia orientale e sud-orientale, la mania si è diffusa negli Stati Uniti, dove esiste un mercato nero per le bambole a prezzi a sei cifre. Pop Mart ha incrementato la domanda per il marchio vendendo le bambole in scatole cieche: l’acquirente non sa che tipo di bambola riceverà finché non apre la scatola, rendendole costose sul mercato delle aste e persino al dettaglio. Celebrità come Lisa, membro del gruppo K-pop Blackpink, hanno indossato Labubu come gioiello, aumentandone ulteriormente il valore.

Nel rapporto annuale 2024 di Pop Mart, si è notato che la linea The Monsters genera 430 milioni di dollari, pari al 23,3% del fatturato totale dell’anno. Nella prima metà del 2025 The Monsters ha generato 670 milioni di dollari, rappresentando quasi il 35% del fatturato di Pop Mart per il periodo.