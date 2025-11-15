10 film simili a Buon Natale-Ex che devi assolutamente vedere

“Christmas With the Campbells” di AMC+ segue le avventure di Jesse (Brittany Snow), che si imbatte in una complicazione inaspettata prima di Natale, quando il suo amante Shawn Campbell (Alex Moffat) la lascia. Nonostante la rottura della relazione, i genitori di Shawn, Robert (George Wendt) e Liz Campbell (Julia Duffy), vogliono trascorrere del tempo con Jesse durante le vacanze di Natale. Durante il soggiorno dai Campbell, Jesse incontra David (Justin Long), il cugino di Shawn, e si innamora di lui. Quando Shawn torna a casa, Jesse deve affrontare emozioni complesse nei suoi confronti e decidere se continuare la sua vita con David. Diretto da Clare Niederpruem, questo film commedia romantica celebra lo spirito natalizio e la complessità delle relazioni sentimentali come “A Merry Little Ex-Mas”, pur contenendo elementi visivi simili.

Mentre si immergono nella vita familiare dei rispettivi partner, l’esperienza spinge i due amanti ad approfondire questioni più profonde sulla natura della loro relazione. Simile a “A Merry Little Ex-Mas”, la commedia romantica britannica diretta da Jim O’Hanlon esplora i legami familiari e le sfide dell’amore, ambientata durante il periodo natalizio. Entrambe le storie presentano vacanze caotiche e personaggi eccentrici.

In “Your Christmas Or Mine?” di Prime Video , gli amanti Hayley (Cora Kirk) e James (Asa Butterfield) si salutano in una stazione ferroviaria di Londra, due giorni prima di Natale, incapaci di sopportare l’idea di stare lontani durante le vacanze. In un momento di spontaneità, entrambi decidono di sorprendersi a vicenda scambiandosi i treni, con l’obiettivo di festeggiare il Natale a casa del proprio partner. Questa decisione simultanea li porta invece ad arrivare alle rispettive residenze familiari. La famiglia di James è benestante, mentre quella di Hayley proviene da un umile background della classe operaia.

“Dear Christmas” di Lifetime, diretto da Emily Moss Wilson, è la storia di Natalie Morgan (Melissa Joan Hart), conduttrice del popolare podcast “Holiday Love”, che racconta storie d’amore natalizie. I suoi ascoltatori e il mondo la considerano un’esperta in materia. Tuttavia, nonostante la sua immagine pubblica, lei stessa non ha mai provato l’amore. Mentre è tornata nella sua città natale per Natale, si ritrova inaspettatamente attratta dal pompiere locale Chris Massey (Jason Priestley), dando vita a un’avventura natalizia all’insegna dell’amore e dell’intesa. Il film drammatico romantico, grazie alla sua rappresentazione di relazioni complesse, al tema del Natale e alle storie d’amore inaspettate, è spiritualmente legato al mondo di “A Merry Little Ex-Mas” e ai suoi personaggi.

Diretto da John Whitesell, “Holidate” di Netflix è la storia di Sloane Benson (Emma Roberts), che incrocia Jackson Piretti (Luke Bracey) in un negozio durante il periodo natalizio. Essendo entrambi single, escogitano un piano insolito, ovvero fingere di essere amanti l’uno dell’altra fino alla fine delle vacanze. Sperando di costruire un’immagine falsa di felicità davanti agli altri, le loro vite si complicano quando iniziano a provare sentimenti l’uno per l’altra. Sulla falsariga di “A Merry Little Ex-Mas”, questa commedia romantica presenta una dinamica complessa tra i due personaggi principali. Nelle storie, i personaggi hanno difficoltà ad attenersi a piani meccanicamente progettati a causa delle complessità dell’amore.

Basato sull’omonimo libro di Richard Paul Evans, “The Noel Diary” è la storia di un autore di nome Jacob Turner (Justin Hartley). Tornato a casa dopo vent’anni, deve sistemare il patrimonio della madre recentemente scomparsa prima di Natale. Mentre smista due decenni di disordine nella tenuta, scopre un vecchio diario appartenente a una donna di nome Noel Ellis (Essence Atkins), che potrebbe contenere segreti sul suo passato. Proprio mentre entra in possesso del diario, incrocia Rachel Campbell (Barrett Doss), la figlia di Noel. Diretto da Charles Shyer, il film romantico-comico-drammatico natalizio di Netflix tratta di amore, famiglia e segreti. Come “A Merry Little Ex-Mas”, celebra il tema del Natale, ma allo stesso tempo esplora le emozioni e le relazioni familiari attraverso le esperienze dei personaggi principali.

“Happiest Season” di Hulu, una commedia romantica diretta da Clea DuVall, racconta la storia di due amanti, Abby Holland ( Kristen Stewart ) e Harper Caldwell (Mackenzie Davis). Il legame tra le due si complica quando Harper invita Abby alla vacanza di Natale della sua famiglia, avendo tenuto segreta la sua identità sessuale. Questo segreto, mantenuto dalla sua amante, porta il caos nella vita di Abby e costringe entrambe le donne ad affrontare problemi di fiducia e altre difficoltà. Come “A Merry Little Ex-Mas”, il film esplora le sfide romantiche impreviste affrontate dai personaggi principali. I concetti di famiglia e lealtà giocano un ruolo fondamentale nelle narrazioni, entrambe ambientate durante il periodo natalizio. Anche le scelte visive dei film li collegano a livello spirituale.

In “Love Hard” di Netflix, una giornalista di Los Angeles di nome Natalie Bauer (Nina Dobrev) crede che la sua fortuna in amore sia cambiata dopo aver conosciuto un bel ragazzo di nome Tag (Darren Barnet) su un’app di incontri. Impulsivamente, vola a New York per fargli una sorpresa durante le vacanze, solo per scoprire di essere stata ingannata da Josh Lin (Jimmy O. Yang), che ha usato l’identità di Tag online. Questo porta a emozioni complesse, connessioni inaspettate e caos nella vita della protagonista e dei due uomini in questa commedia romantica diretta da Hernán Jiménez. Sulla falsariga di “A Merry Little Ex-Mas”, la storia presenta dinamiche caotiche tra i personaggi e descrizioni stratificate del romanticismo, completate dal sapore del Natale.

Diretto da Paul Feig, “ Last Christmas ” segue Kate Andrich ( Emilia Clarke ), una giovane donna che lavora come elfo in un negozio natalizio a Londra. Messa alla prova dalla sua tendenza a prendere decisioni sbagliate, Kate sta attraversando una fase caotica, ma spera comunque di raggiungere il successo come musicista. La sua vita cambia inaspettatamente quando incontra Tom Webster (Henry Golding), un uomo affascinante e misterioso che la spinge ad affrontare il suo passato e a riscoprire la gioia. Ispirato alla musica di George Michael e degli Wham!, questo film commedia romantica britannico approfondisce l’intrigante relazione tra Kate e Tom mentre affrontano sfide impreviste. Grazie al suo commento sulle relazioni, all’utilizzo di temi natalizi e ai complessi personaggi principali, il film è collegato al mondo di “A Merry Little Ex-Mas” e ai suoi personaggi.

In “An Unexpected Christmas” della Hallmark, per evitare di turbare la sua famiglia durante il Natale, Jamie (Tyler Hynes) convince la sua ex fidanzata Emily (Bethany Joy Lenz) a fingere che siano ancora una coppia dopo un incontro casuale alla stazione ferroviaria della sua città natale. L’ex coppia trascorre una settimana a casa della sua famiglia, impegnandosi in varie attività festive come parte della loro elaborata bugia. Tuttavia, continuando a partecipare all’inganno, potrebbero scoprire di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra. Questo porta a dinamiche caotiche e inaspettate tra i due. Diretto da Michael Robison, questo film drammatico romantico ricorda “A Merry Little Ex-Mas” per la sua rappresentazione delle dinamiche familiari, delle situazioni caotiche, delle storie d’amore inaspettate e per i toni visivi simili.

1 EXmas (2023)

“EXmas” di Amazon Freevee è la storia di Ali Moyer (Leighton Meester) e Graham Stoop (Robbie Amell), due persone che in passato erano fidanzate. Nonostante la separazione, Ali ha ancora un rapporto sano con la famiglia del suo ex fidanzato. Quando Graham torna a casa per Natale, rimane scioccato nel vedere che Ali è l’ospite d’onore e una parte fondamentale dei festeggiamenti. Questo porta a una situazione difficile per entrambi, poiché devono affrontare contemporaneamente i sentimenti passati e quelli presenti. Mentre Graham spera di convincere Ali ad andarsene in qualche modo, lei intende affermare la sua presenza. Man mano che le festività natalizie diventano caotiche, i personaggi principali affrontano situazioni che potrebbero cambiare i loro sentimenti reciproci.

Il film commedia romantica, diretto da Jonah Feingold, presenta delle somiglianze con “A Merry Little Ex-Mas”, poiché è ambientato in un contesto familiare durante il periodo natalizio. Le due storie sono fortemente collegate, poiché entrambe trattano di una coppia che si è separata. Nelle narrazioni sono comuni i temi dell’amore perduto, delle nuove relazioni e degli elementi caotici della trama.