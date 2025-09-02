Lucca Comics & Games: apre oggi la vendita dei biglietti dell’edizione 2025

Apre ufficialmente oggi alle ore 11.00 la vendita dei biglietti dell’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, FRENCH KISS: da ora è possibile acquistare biglietti giornalieri e abbonamenti fino al raggiungimento di un massimo di 80 mila ingressi al giorno.

HA INIZIO L’AVVENTURA DI LUCCA COMICS & GAMES!

Tutte le informazioni sui biglietti dell’edizione 2025 della kermesse di Lucca e le indicazioni su prezzi, abbonamenti, tipologie e le diverse modalità di acquisto, sono disponibili nella sezione dedicata del sito https://luccacomicsandgames. ticketone.it/

Le tipologie di biglietti in vendita sono:

biglietti print@home – stampa@casa: il biglietto giornaliero o abbonamento è scaricabile dall’area personale del sito TicketOne o dal link che si riceve via email e potrà essere esibito anche solo in formato digitale, senza bisogno di stamparlo (per l’ingresso al festival è poi necessario ritirare il braccialetto presso i punti welcome desk);

biglietti e-ticket: il biglietto digitale da mostrare solo via smartphone (anche in questo caso è comunque necessario ritirare il braccialetto presso i punti welcome desk);

biglietti e abbonamenti con opzione “salta il welcome desk” per ricevere biglietto e braccialetto direttamente a casa, valido per gli acquisti online fino alle ore 9.00 del 16 ottobre. Chi acquista il biglietto giornaliero con l’opzione “salta il welcome desk” riceverà a casa il Fanticket;

biglietti Level Up Fan, che quest’anno raddoppia l’appuntamento e apre uno slot per l’acquisto in contemporanea con l’apertura della biglietteria ordinaria;

tutti gli abbonamenti e le combinazioni di giorni (per quelli da 3, 4 e 5 giorni è automaticamente inclusa la spedizione a casa di biglietti e relativi braccialetti, per ordini effettuati entro il 16 ottobre);

Da mercoledì 1 ottobre 2025 i biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili anche presso i punti vendita fisici TicketOne presenti in tutta Italia, in alcuni dei quali, i punti vendita GOLD, sarà possibile non solo acquistare biglietti e abbonamenti, ma anche ritirare i relativi braccialetti.

La tipologia di consegna cambia sulla base del tipo di biglietto:

tramite corriere espresso (insieme al braccialetto): automatica per abbonamenti da 3, 4 e 5 giorni, e opzionale per biglietti giornalieri e per abbonamenti da 2 giorni (“salta il welcome desk”). L’opzione – in entrambi i casi – è valida soltanto per gli acquisti effettuati online fino alle ore 9 del 16 ottobre;

tramite smartphone: i biglietti e-ticket sono biglietti in formato solo digitale e i braccialetti dovranno essere ritirati direttamente presso i punti welcome desk del festival;

print@home – stampa@casa: il biglietto giornaliero/abbonamento dovrà essere stampato direttamente dall’acquirente, sarà scaricabile dall’area personale del sito TicketOne o dal link che si riceve via email. I braccialetti dovranno essere ritirati direttamente presso i punti welcome desk del festival.

LEVEL UP FAN: I BIGLIETTI DAI SUPER POTERI

Quest’anno Lucca Comics & Games raddoppia l’appuntamento per l’acquisto dei Level Up Fan, i biglietti dai super poteri dedicati ai fan più affezionati della manifestazione. Accesso a servizi extra, gadget esclusivi e momenti indimenticabili di convivialità con gli ospiti della manifestazione: con questa esclusiva tipologia di biglietto le opportunità sono imperdibili! Per questa edizione il festival ha deciso di riservarne 100 per la vendita in contemporanea con l’apertura della biglietteria ordinaria, alle ore 11.00 di oggi. Sarà possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti Level Up con lo stesso account e in un’unica soluzione.

WELCOME DESK E BRACCIALETTI: LA TUA LUCCA EXPERIENCE STA PER INIZIARE

I biglietti Lucca Comics & Games 2025 sono validi soltanto se esibiti insieme ai relativi braccialetti: chi acquista un biglietto o un abbonamento, per entrare negli spazi a pagamento della manifestazione, deve passare a ritirare il braccialetto a uno dei punti welcome desk presenti nella città di Lucca. Chi ha acquistato biglietti singoli per più giornate o un abbonamento da 2 giorni (o un abbonamento da 3, 4 e 5 giorni dopo il 16 ottobre) può ritirare tutti i braccialetti direttamente al primo passaggio ai welcome desk, senza necessità di tornare i giorni successivi.

I welcome desk sono cinque, visibili sulla mappa, e saranno aperti da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, dalle ore 6.30 alle ore 18.30, con una eccezione: quest’anno baluardo San Regolo, uno dei welcome desk situati sulle Mura di Lucca, sarà aperto già da martedì 28 ottobre dalle 16.00 alle 19.00. Non avrà bisogno di passare per i welcome desk chi ha già ricevuto il braccialetto a casa.