Shailene Woodley: 10 cose che non sai sull’attrice

Shailene Woodley è una delle migliori attrici della sua generazione. La sua è stata una gavetta intensa, già iniziata quando era ancora una bambina, ma ciò le ha consentito di essere una grande attrice. La Woodley ha dimostrato di avere un talento innato per la recitazione e si essere molto versatile, sia per i ruoli da lei interpretati, sia riguardo al fatto se il suo lavoro sia destinato al piccolo o al grande schermo.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Shailene Woodley.

Shailene Woodley: i suoi film e le serie TV

1. Shailene Woodley: i film e la carriera. Dopo alcune apparizioni televisive da bambina, Shailene Woodley debutta al cinema con Paradiso amaro (2011), accanto a George Clooney, ottenendo subito ampi consensi di critica. In seguito si afferma con ruoli da protagonista in The Spectacular Now (2013), Divergent (2014), Colpa delle stelle (2014) e nei due sequel della saga, Insurgent(2015) e Allegiant (2016). Negli anni successivi amplia la sua carriera con film come Snowden (2016), Resta con me (2018), Ricomincio da te – Endings, Beginnings (2020), The Mauritanian (2021) e L’ultima lettera d’amore (2021). Tra i suoi lavori più recenti figurano Misanthrope (2023), intenso thriller poliziesco diretto da Damián Szifron, e Robots (2023), commedia sci-fi in cui recita al fianco di Jack Whitehall. Nel 2024 ha preso parte a The Fence e al distopico Panopticon. Nel 2025 torna sul grande schermo con Motocity di Potsy Ponciroli, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 82, dove recita accanto ad Alan Ritchson e Ben Foster.

2. Shailene Woodley continua a lavorare nelle serie tv ed è comparsa in un videoclip. Shailene Woodley ha iniziato a recitare per la televisione sin da giovanissima, comparendo in Senza papà (1999), The District (2001-2003), Crossing Jordan (2001-2004), Senza traccia (2003) e The O.C. (2003-2004). Seguono altre esperienze in serie come Tutti amano Raymond (2004), My Name Is Earl (2006) e Cold Case – Delitti irrisolti (2007). La popolarità televisiva arriva con La vita segreta di una teenager americana (2008-2013), che la consacra al grande pubblico.

Nel 2017 torna in TV con Big Little Lies – Piccole grandi bugie, condividendo il set con Reese Whiterspoon, Nicole Kidman, Laura Dern e Alexander Skarsgard. Più recentemente, nel 2024, ha recitato nella miniserie drammatica Three Women, tratta dal bestseller di Lisa Taddeo, confermando la sua versatilità anche sul piccolo schermo. Inoltre, è apparsa in un videoclip musicale, a dimostrazione del suo interesse a spaziare in diversi linguaggi artistici.

3. È anche produttrice. Negli ultimi anni l’attrice ha affiancato alla recitazione anche la produzione, per avere un ruolo più attivo nelle scelte creative dei progetti a cui partecipa. Ha debuttato come produttrice con Resta con me (2018), struggente storia d’amore ambientata in mare aperto, ed è tornata a ricoprire questo ruolo per L’ultima lettera d’amore (2021). Nel 2023 ha prodotto e interpretato Misanthrope, crime thriller diretto da Damián Szifron con Ben Mendelsohn, e continua a sviluppare progetti che la vedono protagonista anche dietro la macchina produttiva.

Shailene Woodley: chi è il suo fidanzato

4. Shailene Woodley da Aaron Rodgers a Lucas Bravo. Dopo la rottura con l’ex quarterback Aaron Rodgers, Shailene ha ritrovato l’amore nel collega francese Lucas Bravo, noto per Emily in Paris. I due sono stati fotografati insieme a marzo 2025 mentre passeggiavano affiatati per le strade di Parigi. Nel corso della primavera Bravo ha confermato la relazione definendosi “davvero felice” Glamour , mentre il loro status ufficiale è stato sancito con una romantica dichiarazione via Instagram ad aprile. Ad agosto, una romantica fuga in van ha mostrato una Shailene rilassata, senza trucco, in un momento d’intimità condiviso con Bravo sotto le stelle.

5. Shailene Woodley ha sempre protetto la sua privacy. Nonostante oggi la sua relazione con l’attore francese Lucas Bravo sia pubblica, Shailene Woodley in passato ha mantenuto il massimo riserbo sulla propria vita privata. Nel corso degli anni le sono stati attribuiti alcuni presunti flirt con colleghi come Theo James (Divergent) e *Ansel Egort, oltre al cantante Nahko Bear, leader della band Nahko and Medicine for the People. L’attrice, però, non ha mai confermato ufficialmente nessuna di queste relazioni.

Shailene Woodley: età e altezza

6. Shailene Woodley è piuttosto alta. Shailene Woodley è nata il 15 novembre 1991 a San Bernardino, in California, e ha quindi 33 anni. L’attrice è alta 173 cm, una caratteristica che la fa spesso svettare accanto ai colleghi sul set. Nonostante la sua statura, ha interpretato ruoli molto diversi tra loro, dimostrando grande versatilità e adattabilità.

Shailene Woodley: figli

7. Shailene Woodley non ha figli. Ad oggi Shailene Woodley non ha figli. L’attrice ha più volte dichiarato in interviste di essere molto legata al tema della maternità e della famiglia, ma di voler affrontare un eventuale percorso con i tempi giusti e senza pressioni esterne. Per ora, la sua attenzione è rivolta alla carriera e ai suoi impegni personali, inclusi l’attivismo ambientale e i progetti di produzione.

Shailene Woodley: malattia e salute

8.Shailene Woodley ha affrontato problemi di salute. In diverse interviste l’attrice ha raccontato di aver sofferto di una malattia autoimmune che, per anni, ha inciso sulla sua carriera e sulla possibilità di accettare nuovi ruoli. Ha spiegato che la condizione l’ha costretta a rifiutare progetti importanti e a prendersi del tempo per recuperare. Con il tempo, e grazie a cure specifiche e a uno stile di vita sano, la Woodley ha ritrovato un equilibrio, tornando gradualmente a lavorare con continuità. Oggi continua a mantenere molta riservatezza sulla propria salute, ma sottolinea l’importanza della consapevolezza e della cura di sé.

Shailene Woodley è su Instagram

9. Shailene Woodley ha un profilo Instagram ufficiale. Anche Shailene Woodley ha ceduto al fascino di Instagram, tanto da avere un account ufficiale seguito da qualcosa come 4,6 milioni di persone. Molto attiva sul social, l’attrice ha una bacheca molto diversificata: i suoi post si dividono tra momenti lavorativi ed eventi mondani, ma anche tra la quotidianità e la semplicità, mettendo in mostra la sua bellezza acqua e sapone e la sua spensieratezza.

Shailene Woodley e l’attivismo ambientale

10. Shailene Woodley e l’attivismo ambientale. Oltre alla carriera di attrice, Shailene Woodley è conosciuta anche per il suo impegno civile e ambientale. È membro di associazioni che promuovono la tutela dell’ambiente e si è distinta in battaglie come quella contro l’oleodotto Dakota Access Pipeline, per la quale è stata anche arrestata durante una manifestazione pacifica nel 2016. L’attrice sostiene pratiche di vita ecosostenibili e ha più volte dichiarato di voler utilizzare la propria popolarità per sensibilizzare il pubblico su temi legati alla crisi climatica e ai diritti dei nativi americani.

