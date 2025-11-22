Oliver Phelps, il George Weasley di Harry Potter, rivela la reazione della figlia che lo ha visto nel Wizarding World: “Papà, perché sei lì?”

La star di Harry Potter, Oliver Phelps, ha raccontato come ha presentato la serie fantasy a sua figlia, raccontando anche la reazione della bimba nel vedere suo padre sullo schermo. Phelps e il fratello gemello James Phelps hanno debuttato come attori nel primissimo film di Harry Potter nel 2001.

Sono poi apparsi nel resto della serie nei panni di George e Fred Weasley e sono rimasti coinvolti nel franchise attraverso i parchi a tema e un programma competitivo su Food Network. Oliver Phelps ha due figlie con la moglie Katy Humphage, che ha sposato nel 2015. Autumn ed Emilia hanno ora l’età in cui scoprono Harry Potter per la prima volta, e l’attore ha rivelato a People come ha reagito la figlia più piccola nel vederlo interpretare George.

Lui e la sua famiglia hanno visitato Universal Orlando, dove si trova il parco a tema originale di Harry Potter. I membri del cast hanno girato nuove scene nei panni dei loro personaggi per alcune delle giostre e attrazioni. Quando Phelps e la sua famiglia viaggiavano sull’Hogwarts Express, a un certo punto i personaggi arrivavano a bordo di scope, e la figlia più piccola guardava avanti e indietro verso di lui e lo schermo. Gli faceva domande come: “Papà, perché sei lì?” e “Perché hai i capelli di quel colore?”.

La figlia maggiore di Phelps, che ha 8 anni, conosce molto bene Harry Potter perché i suoi amici sono fan. L’attore non vuole costringerla a diventare anche lei una fan. Piuttosto, “Voglio che lo scopra da sola“.

A dire il vero, la mia figlia maggiore ha 8 anni e, ovviamente, conosce Potter. Sa di cosa si tratta perché molti dei suoi amici a scuola ne sono appassionati. Ma non gliel’ho mai insistito. Voglio che lo scopra da sola.

Siamo saliti sul treno Hogwarts Express e [la mia figlia più piccola] era seduta accanto a me quando siamo arrivati ​​a bordo di scope volanti. È rimasta lì a guardarmi, poi ha guardato lo schermo e ha detto: “Papà, perché sei lì?”. Ci vorrà un po’ prima che capisca. Mi ha detto: “Perché hai i capelli di quel colore?”.

Essere padre significa che Phelps può riscoprire Harry Potter attraverso una nuova prospettiva, cosa che adora, anche se fa fatica a guardare i primi film a causa della sua voce acuta. “Non posso nemmeno fingere di avere una voce profonda da bambino”, ha scherzato, aggiungendo che è difficile sfuggire a Harry Potter e la Pietra Filosofale perché va in onda in TV durante le vacanze ogni anno, “quindi tutti lo sentono sempre”.

Probabilmente sembrerà sciocco, ma la prima volta che vedi i Weasley al Binario Nove e Tre Quarti. Era la prima volta che si conoscevano i personaggi, ed era la prima volta che partecipavo a un film. Odio guardarlo perché ho la voce troppo acuta. Non posso nemmeno fingere di averla avuta da bambino, e poi c’è ogni Natale, quindi tutti la sentono sempre.

Sebbene la maggior parte del cast di Harry Potter non sia più molto coinvolto nel franchise, a parte la reunion per Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, i gemelli Phelps sono rimasti fedeli alla serie che li ha resi famosi. Appaiono regolarmente alle grandi inaugurazioni, anche per i parchi a tema e la Mostra di Harry Potter.

Sia Oliver che James Phelps attualmente presentano Harry Potter: Wizards of Baking, una serie di gare su Food Network in cui i concorrenti creano elaborati dessert a tema. Le squadre vengono eliminate ogni settimana fino a quando una sola coppia vince, come deciso dai giudici Carla Hall e Jozef Youssef. Ogni tanto, si uniscono a loro altri ex attori di Harry Potter come Bonnie Wright (Ginny Weasley) ed Evanna Lynch (Luna Lovegood).