Game of Thrones: i recenti annunci fanno pensare alla possibilità da parte di HBO di aggiustare l’ottava stagione

Ci sono state molte novità questo novembre su Game of Thrones e i suoi spin-off, uno dei quali potrebbe alleviare un dolore persistente che la serie fantasy genera in una buona parte dei suoi spettatori. Negli ultimi due giorni, abbiamo avuto annunci su A Knight of the Seven Kingdoms e House of the Dragon, e gli appassionati di fantasy se la passano bene.

Entrambe le serie prequel sono state rinnovate fino al 2028. È un buon segno per AKOTSK e una ricompensa attesa per HOTD. House of the Dragon è stata determinante nella ricostruzione del marchio Game of Thrones dopo un finale non proprio ideale. Ora, Game of Thrones potrebbe avere la possibilità di riscattarsi con una serie sequel. HBO sta sviluppando sequel di Game of Thrones.

Oltre al rinnovo di House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms fino al 2028, George R.R. Martin ha rivelato all’Iceland Noir Festival del 2025 che è in fase di sviluppo un sequel di Game of Thrones. In effetti, le sue parole esatte sono state “un sequel o due”, ovvero due sequel in più di quanto la maggior parte delle persone si aspettasse.

Martin ha detto questo durante un panel, in risposta a una domanda su quali nuove serie siano in fase di sviluppo. L’autore fantasy ha menzionato House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms e l’imminente serie prequel “Aegon il Conquistatore“, ma non ha fornito indicazioni su cosa tratterà la serie sequel.

I sequel di Game of Thrones sono l’unico modo per sistemare l’ottava stagione

I problemi con Game of Thrones sono iniziati con la quinta stagione, ma l’ottava è stata un tale calo nella percezione del pubblico che ha oscurato tutte le incongruenze e le difficoltà incontrate dallo show prima di allora.

Uno dei più grandi problemi con l’ottava stagione è stato quanto sembrasse frettolosa. Tuttavia, questo punto potrebbe essere facilmente risolto da una serie sequel. Forse potremmo vedere di più Bran come re, Jon che vive oltre la Barriera, Arya che va a ovest di Westeros o Sansa che guida il Nord come Regina.

Ci siamo precipitati alla fine di Game of Thrones nell’ottava stagione e le trame troncate hanno danneggiato tutti. Perché Bronn era Maestro del Conio? Perché le Isole di Ferro non hanno ottenuto l’indipendenza insieme al Nord? Perché Jon deve essere esiliato quando gli Immacolati hanno comunque lasciato Westeros?

Una serie sequel potrebbe dare a queste trame la possibilità di respirare e spiegarsi. Forse una guerra con le Isole di Ferro è imminente. Forse Jon può mostrare più chiaramente perché voleva tornare al Nord. Forse le dinamiche politiche ad Approdo del Re possono mostrare perché un mercenario dovrebbe avere lo stesso diritto di governare di un principe.

Ci sono molte direzioni che la serie potrebbe prendere e che aiuterebbero a correggere i finali traballanti che l’ottava stagione di Game of Thrones ha dato ai suoi personaggi. Che si tratti di un sequel ambientato subito dopo Game of Thrones o anni nel futuro, contribuiranno notevolmente a togliere l’amaro in bocca alla gente.

HBO non rifarà mai l’ottava stagione di Game of Thrones

Una cosa che probabilmente non accadrà mai è che HBO rifaccia Game of Thrones. Chiunque speri in un remake dell’ottava stagione può mettersi in fila con chi pensa che The Winds of Winter e A Dream of Spring siano dietro l’angolo. Almeno non accadrà per molti anni.

Probabilmente si pensava che Harry Potter non avrebbe avuto una grande possibilità di ricevere un adattamento dopo il successo del franchise cinematografico, ma ora Harry Potter è in arrivo su HBO Max. Quindi mai dire mai.