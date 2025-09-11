Ratatouille: il doppiatore di Remy rivela le sue condizioni per un sequel

HomeCinema News2025

Il doppiatore di Remy, Patton Oswalt, rivela la condizione che deve essere soddisfatta affinché possa essere realizzato un sequel di Ratatouille (qui la nostra recensione). Diretto da Brad Bird e Jan Pinkava, il film della Pixar è uscito nel 2007, diventando rapidamente uno dei prodotti più amati della società. Il film segue Remy, un topo che sa cucinare, mentre collabora con il ragazzo degli scarichi Alfredo Linguini (Lou Romano) per fare colpo in un famoso ristorante di Parigi. Nonostante il successo di critica e commerciale del film, Ratatouille 2 non è mai stato realizzato.

Durante una recente intervista con Collider, Oswalt ha ora commentato la possibilità di un Ratatouille 2, rivelando che l’unico modo per realizzare un sequel è che Bird abbia un’idea forte. Evidentemente ciò non è ancora avvenuto, e la star dice che per lui va bene lasciare la storia così com’è. “Il mondo in cui questo esiste è quello in cui Brad pensa a un’idea fantastica, e finché non lo fa, non succederà. Quindi sono totalmente felice che non ci sia un sequel, a meno che lui non abbia un’idea straordinaria. E io ho fiducia in Brad”.

Ratatouille gode ancora oggi di un brillante punteggio del 96% da parte della critica su Rotten Tomatoes e di un ottimo punteggio dell’87% su Popcornmeter. Il film della Pixar ha anche incassato oltre 623 milioni di dollari al botteghino, rendendolo un grande successo finanziario, consacrato poi dall’Oscar al Miglior film d’animazione. Per non parlare dell’indubbio successo che il film ha avuto sulle piattaforme di home viewing nei quasi vent’anni dalla sua uscita.

Questo tipo di accoglienza ha sicuramente lasciato la porta aperta a un sequel, ma uno dei punti di forza storici della Pixar è che lo studio non persegue un progetto solo perché l’originale era popolare. I sequel della Pixar tendono ad essere ben accolti, con i film generalmente elogiati come continuazioni degne delle rispettive storie. Basti pensare all’acclamato Inside Out 2 della scorsa estate.

Tuttavia, solo perché Bird non ha ancora avuto un’idea per un sequel di Ratatouille, non significa che non ci sarà mai un seguito. Bird ha anche diretto Gli Incredibili del 2004, ad esempio, un classico moderno della Pixar, e alla fine ci sono voluti 14 anni per realizzare il ben accolto Gli Incredibili 2 (2018).

Sebbene Bird ritenesse evidentemente che ci fosse una storia che valeva la pena di essere raccontata con Gli Incredibili 2, nel 2019 ha espresso a io9 un generale disinteresse nel tornare su storie già raccontate quando gli è stato chiesto della possibilità di un Ratatouille 2. Ha spiegato: “A quanto pare nessuno vuole più nulla di nuovo. Su questo punto sono un po’ in disaccordo con la società. Mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo”.

