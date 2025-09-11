HomeTrailerA Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario, il trailer italiano...
A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario, il trailer italiano con Margot Robbie e Colin Farrell

Di Chiara Guida

Il nuovo trailer di A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario diretto da Kogonada (Columbus, After Yang) con Margot Robbie (Barbie), Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola), il premio Oscar® Kevin Kline (Un pesce di nome Wanda, The Good House) e Phoebe Waller-Bridge (Indiana Jones e il quadrante del destino). Il film prodotto da Sony Pictures, scritto da Seth Reiss (The Menu), sarà al cinema dal 2 ottobre distribuito da Eagle Pictures.

La trama A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario

Cosa succederebbe se si potesse aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento importante del proprio passato? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) sono due single che si incontrano per caso al matrimonio di un amico comune. In seguito a un sorprendente colpo del destino, si trovano improvvisamente a intraprendere A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario: un’avventura divertente, fantastica e travolgente in cui Sarah e David hanno l’opportunità di rivivere momenti importanti dei loro rispettivi passati, facendo luce su come sono arrivati al presente… e, forse, ottenendo una chance di cambiare il proprio futuro.

