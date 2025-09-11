Man of Tomorrow: James Gunn conferma il ritorno di Rachel Brosnahan

Il regista James Gunn sta lentamente rivelando maggiori dettagli della sua prossima avventura dedicata a Superman, Man of Tomorrow. Il cineasta ha infatti ora confermato il terzo membro del cast: Rachel Brosnahan, che riprenderà ufficialmente il ruolo di Lois Lane. La conferma è arrivata durante una casuale sessione di domande e risposte su Threads, quando a Gunn è stato chiesto quale ruolo avrebbe avuto Lois nel prossimo film. La sua risposta è stata breve ma chiara: “È importante”.

Questo è tutto ciò che i fan avevano bisogno di sentire per sapere che Lois tornerà al centro dell’azione e che avrà un ruolo significativo nella storia (non che ci fossero poi molti dubbi sulla sua presenza). Questo ultimo aggiornamento segue però il recente e importante annuncio di Gunn sulla storia del film e sul suo effettivo titolo. Con le riprese previste per l’aprile del 2026, è possibile che nel corso dei prossimi mesi arrivino ulteriori dettagli – come anche rumor più o meno verificati – che forniscano un quadro più chiaro di cosa aspettarsi dal film.

Cosa sappiamo di Man of Tomorrow

Parlando di Man of Tomorrow, James Gunn lo ha descritto come: “Una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande”, ha rivelato Gunn parlando per la prima volta del sequel. “È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro. Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan.

Come si vede alla fine di Superman, l’Uomo d’Acciaio interpretato da David Corenswet ha visto che c’era del buono dentro Lex, quindi sarebbe disposto a lavorare con lui. Dopo aver quasi distrutto Metropolis nel tentativo di sconfiggere Superman e aver visto il mondo rivoltarglisi contro, Lex Luthor potrebbe essere più disposto a cambiare posizione se questo significasse riportare le persone dalla sua parte.

L’accenno di Gunn a una minaccia più grande che richiede loro di allearsi potrebbe significare che personaggi come Brainiac, Mongul o forse anche Darkseid potrebbero entrare nel nuovo DC Universe. Tuttavia, dato che quello che sembrava essere il concept art di Brainiac DCU è stato visto nel featurette Adventures in the Making of Superman, il cattivo potrebbe finire per essere la minaccia di Man of Tomorrow.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.

