Realme svela la Game of Thrones Limited Edition: “Own Your Real Power”

realme ha presentato ufficialmente la Game of Thrones Limited Edition, la prima edizione limitata di uno smartphone creata in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, ispirata all’universo epico della serie HBO. L’annuncio segna un incontro inedito tra tecnologia e cultura pop, con un dispositivo che unisce performance e design in una cornice ispirata al mondo di Westeros.

Il lancio si è tenuto presso l’official Game of Thrones Studio Tour nei Linen Mill Studios in Irlanda del Nord, luogo simbolico dove la serie è stata girata. Immersi tra set originali, costumi e oggetti di scena, gli ospiti hanno potuto vivere un’esperienza interattiva e scoprire la nuova tecnologia Color-changing Design of Dragonfire, la prima al mondo capace di cambiare colore al calore.

Un’esperienza epica tra design e innovazione

Il tema dell’evento, Own Your Real Power, ha celebrato l’unione tra l’immaginario fantasy di Game of Thrones e lo spirito giovane e innovativo di realme. “Non si tratta di una semplice partnership”, ha spiegato Chase Xu, Vicepresidente e CMO del brand. “È un progetto che riflette la nostra voglia di sperimentare e di fondere estetica e tecnologia, incoraggiando le persone a esprimere sé stesse e a riscoprire il proprio potere interiore”.

La realme Game of Thrones Limited Edition si distingue per un design epico e dettagli di alto artigianato. Il pannello posteriore in pelle nera premium è decorato con motivi ispirati agli stemmi delle grandi casate, dominato da un Sigillo del Potere dei Targaryen inciso in 3D. Il modulo fotocamera integra elementi medievali e le grinfie dorate tridimensionali del drago, creando un profilo elegante e slanciato di soli 7,84 mm.

La tecnologia Dragonfire e la confezione da collezione

Ispirandosi alla rinascita di Daenerys Targaryen, realme ha sviluppato la tecnologia Dragonfire Color-Changing, che permette alla scocca dello smartphone di cambiare tonalità da nero a rosso quando esposta ad acqua calda a 44°C. Un effetto visivo unico, simbolo della trasformazione e del potere interiore, perfettamente in linea con il messaggio dell’edizione limitata.

A completare l’esperienza, una confezione esclusiva da collezione: la scatola, decorata con la Mappa di Westeros, include accessori ispirati alla saga — dal supporto per telefono “Iron Throne” alla spilla della Mano del Re, fino a lettere in pergamena e cartoline personalizzate.

All’interno, l’interfaccia utente offre temi esclusivi “Ice” e “Fire”, per un’esperienza visiva cinematografica e immersiva. Lo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon® 7 Gen 4, con batteria da 7000 mAh e ricarica rapida Ultra Charge da 80W, garantendo alte prestazioni e un’autonomia estesa.

Con questa edizione limitata, realme porta l’epica di Westeros nella vita quotidiana, fondendo immaginazione, tecnologia e storytelling in un oggetto di design pensato per chi vuole letteralmente “possedere il proprio potere reale”.