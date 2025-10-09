Tron: Ares, secondo le nuove previsioni supererà il record di incassi del franchise

Tron: Ares è pronto a battere il record della serie durante il suo weekend di apertura. Il prossimo Tron: Ares è il terzo capitolo della longeva serie di fantascienza, iniziata con il cult originale del 1982 e che include anche il sequel del 2010 Tron: Legacy.

Secondo Variety, le prime proiezioni per l’imminente weekend di apertura di Tron: Ares indicano un debutto con un incasso di 3 giorni compreso tra 45 e 50 milioni di dollari al botteghino nazionale. Questo sarà più che sufficiente per conquistare il primo posto nel weekend, durante il quale sarà in competizione con l’altra nuova uscita Roofman, un dramma su scala minore con protagonista Channing Tatum.

Le proiezioni internazionali sono simili, con un incasso compreso tra 40 e 45 milioni di dollari che colloca il debutto globale di Ares tra gli 85 e i 95 milioni di dollari. Se Tron: Ares raggiungerà il range previsto, otterrà il debutto nazionale con il maggior incasso della serie, superando i 44 milioni di dollari incassati nei primi tre giorni da Tron: Legacy e superando di gran lunga i 4,7 milioni di dollari dell’originale Tron.

Tuttavia, questi numeri appaiono significativamente diversi se adeguati all’inflazione. Mentre il debutto adeguato del film originale, pari a 15,6 milioni di dollari, è ancora molto al di sotto di queste proiezioni per il nuovo capitolo, l’uscita di Tron: Ares appare meno competitiva se confrontata con l’incasso adeguato di 65 milioni di dollari di Legacy.

The Tron Franchise At The Box Office Title Debut Adj. Debut Total B.O. Adj. Total B.O. Tron (1982) $4.7 million $15.6 million $50 million $166.14 million Tron: Legacy (2010) $44 million $65 million $400.1 million $591.4 million

Questo non è necessariamente inaspettato. Finora, i film Tron hanno sempre riscosso un successo di culto con risultati solidi, ma non particolarmente spettacolari al botteghino. Era logico che Ares avrebbe ottenuto risultati simili.

Tuttavia, un problema sollevato dal fatto che stia ottenendo risultati inferiori rispetto a Legacy è che il nuovo capitolo ha un budget elevato. Il costo di Tron: Ares è stimato in 180 milioni di dollari, leggermente superiore al budget di Legacy, pari a 170 milioni di dollari (anche se, tenendo conto dell’inflazione, arriva a ben 251,3 milioni di dollari).

Sebbene Ares abbia un costo finale inferiore a quello di Legacy, entrambi i film rappresentano comunque un aumento significativo rispetto al budget di 17 milioni di dollari dell’originale Tron (56,5 milioni di dollari tenendo conto dell’inflazione). Inoltre, poiché le uscite nelle sale cinematografiche spesso devono recuperare due volte e mezzo il loro budget, il punto di pareggio stimato di Ares potrebbe arrivare fino a 450 milioni di dollari.

Se Ares raggiungesse la fascia alta della sua proiezione di debutto e seguisse la stessa traiettoria complessiva di Legacy, potrebbe arrivare a incassare 455 milioni di dollari entro la fine della sua programmazione, il che lo collocherebbe più o meno allo stesso livello dei film precedenti in termini di ritorno sull’investimento.

Tuttavia, resta da vedere se sarà in grado di farlo. Le recensioni di Tron: Ares hanno fatto guadagnare al nuovo capitolo un punteggio mediocre del 53% su Rotten Tomatoes. Anche se un punteggio del 51% non ha necessariamente danneggiato Legacy nel 2010, il film in uscita dovrà fare affidamento sul passaparola, che non è ancora garantito.