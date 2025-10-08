Nuremberg: trailer del nuovo film sulla Seconda Guerra Mondiale con Russell Crowe

Russell Crowe ha interpretato un gladiatore romano, un genio della matematica e persino un esorcista, ma non ha mai interpretato un personaggio così famigerato come quello che interpreta nel suo ultimo film Nuremberg.

Crowe ha suscitato grande interesse per gli Oscar quando Nuremberg è stato presentato in anteprima al TIFF, e la Sony Pictures Classics ha ora pubblicato un secondo trailer del film drammatico sulla Seconda Guerra Mondiale, che uscirà il 7 novembre.

Nuremberg inizia all’indomani della seconda guerra mondiale, quando gli alleati setacciavano l’Europa alla ricerca dei membri sopravvissuti del regime nazista sconfitto. Il trailer mostra Göring, interpretato da Crowe, che viene arrestato dalle forze americane e incarcerato in attesa di processo.

Il filmato presenta poi il secondo personaggio principale del film, Douglas Kelley (Rami Malek), lo psichiatra incaricato di esaminare Göring e i suoi compagni nazisti prima del processo. L’esposizione è inserita nella clip, mentre Kelley scopre cosa dovrà affrontare nell’ex capo della Luftwaffe, dotato di grande intelligenza.

Il trailer prepara il dramma che circonda l’esame di Göring da parte di Kelley, che si trasforma in una battaglia di ingegno tra l’emotivo americano e il freddo tedesco. L’azione in Nuremberg non è di tipo bellico, come in tanti altri film sulla Seconda Guerra Mondiale, ma si svolge sul campo di battaglia della moralità, dove Göring mette a confronto il suo intelletto con quello di Kelley.

Nel trailer compaiono anche le star di Nuremberg Michael Shannon, John Slattery, Colin Hanks e Richard E. Grant.