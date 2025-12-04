HomeCinema News2025

Da oggi al cinema Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto

Dave Franco, Allison Williams e Mckenna Grace in Regretting You (2025)

È arrivato oggi nelle sale italiane Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, il nuovo film diretto da Josh Boone e tratto dal bestseller internazionale di Colleen Hoover, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer. Distribuito da Eagle Pictures, il film porta sul grande schermo una storia intensa, emotiva e capace di esplorare i legami familiari attraverso la lente del dolore, dei segreti e delle seconde possibilità.

Protagoniste sono Allison Williams (Get Out, M3GAN) nei panni di Morgan, una madre che ha dedicato ogni scelta della sua vita alla famiglia, e Mckenna Grace (The Handmaid’s Tale, Ghostbusters: Afterlife) nel ruolo della giovane Clara, divisa tra fragilità, rabbia e il desiderio di scoprire la verità sul proprio passato. Al loro fianco un cast corale che include Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood e Clancy Brown.

Un adattamento fedele al romanzo, tra emozioni e rivelazioni

La storia segue il rapporto complicato tra Morgan e Clara, sconvolto da un tragico incidente che fa emergere una verità rimasta nascosta troppo a lungo. Segreti di famiglia, scelte mancate e parole mai dette diventano il cuore di un racconto che indaga la perdita, la resilienza e il difficile tentativo di ricostruire un legame quando tutto sembra crollare.

Josh Boone torna al dramma dopo Colpa delle stelle, firmando un film che mette al centro personaggi imperfetti, dialoghi intimi e un linguaggio visivo attento alle sfumature emotive. Un racconto che parla alle diverse generazioni e che affronta temi universali con sincerità e delicatezza.

Il caso box office negli Stati Uniti

Prima del debutto italiano, Regretting You ha già fatto discutere per il suo sorprendente esordio al box office americano. Nel weekend d’apertura, il film ha infatti superato Springsteen: Deliver Me from Nowhere, confermando il potere del pubblico femminile e la crescente forza degli adattamenti letterari sui mercati internazionali.

Da oggi al cinema

Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto è da oggi disponibile nelle sale italiane, pronto a conquistare chi ama le storie emotive, le relazioni familiari complesse e i racconti di rinascita.

