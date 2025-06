Robert Eggers al lavoro su un nuovo adattamento di Canto di Natale con Willem Dafoe

Il Natale Futuro aleggia tra Robert Eggers e Willem Dafoe. I due stanno pensando di riunirsi per un nuovo adattamento di “Canto di Natale” di Charles Dickens alla Warner Bros.

Sebbene al momento non sia stato ancora annunciato alcun attore per il progetto in questa fase iniziale, persone a conoscenza dello sviluppo hanno notato il lungo rapporto di lavoro di Eggers e la sua simpatia per Dafoe. Non ci sarebbe nessuna sorpresa quindi se la star di Nosferatu fosse inclusa nel progetto nel prossimo futuro. I due hanno lavorato insieme per la prima volta nella commedia nera di mare The Lighthouse della A24 e Dafoe è tornato per ruoli secondari nei due successivi film in costume di Eggers per la Focus Features, la casa di produzione specializzata della Universal, The Northman e Nosferatu.

Nosferatu di Robert Eggers è stato un vero successo al botteghino per il regista e per Focus quando è uscito lo scorso dicembre, incassando 181 milioni di dollari a livello globale. Ha anche ottenuto notevoli consensi di prestigio, ottenendo quattro nomination agli Oscar per la fotografia, i costumi, la scenografia, il trucco e le acconciature.

Il racconto originale di Dickens, pubblicato nel 1843, ha visto numerosi adattamenti da parte di case di produzione importanti e minori nel corso dei decenni. Ci sono spettacoli teatrali annuali di compagnie teatrali locali, film d’animazione da tutto il mondo e film indipendenti su piccola scala. I Muppet, Paperon de’ Paperoni e Barbie hanno tutti realizzato la loro versione della storia, mentre registi come Robert Zemeckis, Sean Anders e Richard Donner si sono cimentati con il materiale.