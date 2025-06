Sopravvissuto – The Martian: la spiegazione del finale del film

Sopravvissuto – The Martian (qui la recensione) si conclude con un messaggio incoraggiante, dimostrando il potere duraturo dell’ingegno umano e della speranza anche di fronte a circostanze disperate. Basato sull’omonimo libro, è questo uno dei tanti film incentrati sul salvataggio di Matt Damon. Damon interpreta l’astronauta Mark Watney, un botanico e ingegnere meccanico in servizio a bordo della missione spaziale Ares III su Marte nel prossimo futuro del 2035. Presunto morto in una strana tempesta di sabbia, Watney è bloccato da solo sul Pianeta Rosso, costringendolo a ingegnarsi per sopravvivere durante la lunga attesa dei soccorsi.

Il realismo del futuro prossimo di Sopravvissuto – The Martian è impareggiabile e, ancora una volta, Damon è così carismatico da rendere credibile che l’intero pianeta unisca le forze nella speranza di riportarlo a casa sano e salvo. Il fascino più grande del film è senza dubbio vedere Watney realizzare ogni sorta di creazioni alla MacGyver con le attrezzature della NASA lasciate sul posto per sopravvivere per un totale di 561 “sol”, ovvero giorni marziani. Le sue idee geniali includono la coltivazione di patate dai rifiuti biologici umani e la modifica di un rover marziano per le sue esigenze.

Come l’ingegno umano salva la situazione in Sopravvissuto – The Martian

Il salvataggio avviene letteralmente all’ultimo minuto, quando Mark si ritrova a vista della collega astronauta e comandante della missione Melissa Lewis, che gli si avvicina nello spazio con un’unità di manovra con equipaggio. Per colmare la distanza, Mark compie una mossa rischiosa: pugnalando il palmo della propria tuta spaziale, permette all’aria che fuoriesce di spingerlo nello spazio in un modo che Mark paragona, nel libro, alla tuta di Iron Man. Così, Mark Watney viene ufficialmente riportato a casa, al sicuro tra le braccia dei suoi compagni di equipaggio.

Dopo il ritorno di Mark, un salto temporale di cinque anni lo mostra mentre tiene una lezione ai futuri astronauti, utilizzando le sue esperienze per addestrare il futuro della NASA in scenari di sopravvivenza mortali. Gli altri astronauti e il personale della NASA assistono al lancio della nuova missione Ares IV, mentre Beck e Johanssen tengono in braccio un neonato, sviluppando ulteriormente la loro relazione romantica segreta nata nel corso della missione. Il pilota dell’Ares III, il maggiore Rick Martinez, torna incredibilmente per la prossima missione, nonostante abbia già trascorso oltre 900 giorni nello spazio.

C’era un finale alternativo per il film

Sebbene il montaggio finale si chiuda con una nota perfetta, Sopravvissuto – The Martian aveva un finale alternativo che avrebbe potuto concludere la storia con un’atmosfera molto diversa. Inizialmente, il film doveva terminare con un monologo di Watney mentre la nave Hermes si avvicina alla Terra, riflettendo sugli sforzi, le risorse e la cooperazione necessari per riportarlo a casa. Nel monologo, Watney attribuisce il suo salvataggio all’istinto primario dell’umanità di aiutarsi a vicenda, elencando disastri naturali simili in cui gli aiuti umanitari sono in prima linea.

Sebbene sia certamente un bel pensiero, è facile capire perché questo finale alternativo sia stato tagliato. Il monologo non è molto interessante dal punto di vista visivo e martella pesantemente lo spettatore con i temi del film. Chiaramente un po’ troppo radicata nella fonte letteraria del film con il suo linguaggio fiorito, la scena è forse un po’ troppo ovvia per le esigenze del finale. Fortunatamente, il regista Ridley Scott e i montatori di Sopravvissuto – The Martian, sembrano essersene resi conto, lasciando il segmento sul pavimento della sala montaggio.

Come i temi del film influenzano il finale

Invece, il modo in cui il film termina nella versione finale distribuita nelle sale è una manifestazione molto più fluida dei temi del film. Il messaggio di speranza della sopravvivenza crea un lieto fine, poiché la sicurezza di Mark è garantita, e le dichiarazioni iniziali di Mark alla sua classe di studenti sono la perfetta sintesi del potere della scienza in situazioni di vita o di morte. È stato solo grazie all’intelligenza e all’ingegno di Mark che è riuscito a sopravvivere così a lungo, cosa che il film sottolinea con le sue parole alla classe senza dirlo esplicitamente attraverso la narrazione.

Inoltre, trasformare Mark in un insegnante mette in evidenza il tema secondario del film, ovvero la trasmissione della conoscenza alle generazioni future. L’intera premessa di speranza dell’esplorazione spaziale, come la missione Ares, è quella di osare immaginare un futuro più meraviglioso per le generazioni a venire, e trasmettendo le sue esperienze, Mark contribuisce a rendere il domani più luminoso. L’enfasi sul figlio di Beck e Johansson ribadisce questa idea, richiamando alla mente il concetto di lasciare il mondo migliore di come lo si è trovato.

Il vero significato del finale di Sopravvissuto – The Martian

Più di ogni altra cosa, i temi chiaramente esposti nel monologo tagliato di Mark contengono il vero significato del finale di Sopravvissuto – The Martian. Sia il film che il libro sottolineano con ottimismo la tendenza degli esseri umani ad aiutarsi a vicenda, anche attraverso le vaste distanze dello spazio. L’ammutinamento dell’equipaggio dell’Ares ne è l’esempio perfetto, mettendo a rischio la propria carriera solo per riportare a casa sano e salvo il loro amico e collega. Sebbene il suo salvataggio sia pericoloso e costoso, alla fine viene visto come una necessità dai colleghi astronauti di Mark e dal mondo intero, con persino programmi spaziali stranieri disposti ad aiutare.

Sopravvissuto – The Martian è uno dei migliori film di Ridley Scott, per il suo essere uno dei rari film di fantascienza che celebra la natura innovativa dell’umanità piuttosto che fungere da minaccioso monito contro di essa. Il finale così positivo e incoraggiante conclude una storia meravigliosamente realistica ma ottimista di sopravvivenza in uno degli ambienti più ostili in cui un essere umano possa trovarsi. Riflettendo sull’innovazione umana, l’altruismo, la sopravvivenza e la speranza di un futuro migliore nelle mani della scienza, il film si conclude con una nota soddisfacente che rende davvero l’azione avvincente.