Roma Blues: dal 4 ottobre in esclusiva su RaiPlay il film di Gianluca Manzetti

Debutta sabato 4 ottobre in esclusiva su RaiPlay Roma Blues, primo lungometraggio del regista Gianluca Manzetti. Presentato in anteprima al 41° Torino Film Festival e passato per il RIFF (Russia Italia Film Festival), il Festival del Cinema Città di Spello, N.I.C.E. Russia e il Sudestival – dove ha ottenuto il Premio della Giuria Giovani – il film racconta una Roma contemporanea con occhi giovani e outsider.

Protagonisti della pellicola sono Francesco Gheghi, già interprete di Io sono tempesta, Mio fratello rincorre i dinosauri e Padrenostro di Claudio Noce, e Mikaela Neaze Silva, al suo debutto cinematografico. Accanto a loro compaiono due cameo d’eccezione, Mino Caprio e Lidia Vitale.

Trama e cast di Roma Blues

Ambientato in una Roma torrida, invasa da rifiuti e monopattini elettrici, il film segue Al (Gheghi), un sognatore seriale convinto di essere destinato al successo con la sua rock band. Quando il suo sogno musicale si sgretola, il destino gli mette in mano un telefono con le prove di un delitto. Forte della sua conoscenza dei noir, Al si convince di poter risolvere il caso. Durante le indagini incontra Betty (Silva), giovane outsider conosciuta su un’app di incontri: insieme, entrambi in cerca di un posto nel mondo, si addentrano in un mistero più grande di loro.

«Roma Blues è un coming of age dal sapore noir e indie. Il film prende forma dalla volontà di raccontare come vedo la Roma di oggi, città in cui sono nato. Una capitale infuocata, criminale, immobile, che nonostante tutto può ancora essere un luogo capace di generare amore», spiega Gianluca Manzetti. «Da sempre sono attratto dagli outsider, dagli eccentrici che vivono fuori dagli schemi, non si curano del giudizio altrui e cercano modelli al di fuori di quelli imperanti. Sono questi gli umani che mi interessa raccontare».

Roma Blues è prodotto da Art Film Kairos con Rai Cinema in associazione con Eliofilm. Ha ottenuto il contributo del Ministero della Cultura come Opera di Giovani Autori e quello della Regione Lazio.