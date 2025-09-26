HomeCinema News2025

Roma Blues: dal 4 ottobre in esclusiva su RaiPlay il film di Gianluca Manzetti

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Roma Blues

Debutta sabato 4 ottobre in esclusiva su RaiPlay Roma Blues, primo lungometraggio del regista Gianluca Manzetti. Presentato in anteprima al 41° Torino Film Festival e passato per il RIFF (Russia Italia Film Festival), il Festival del Cinema Città di Spello, N.I.C.E. Russia e il Sudestival – dove ha ottenuto il Premio della Giuria Giovani – il film racconta una Roma contemporanea con occhi giovani e outsider.

Protagonisti della pellicola sono Francesco Gheghi, già interprete di Io sono tempesta, Mio fratello rincorre i dinosauri e Padrenostro di Claudio Noce, e Mikaela Neaze Silva, al suo debutto cinematografico. Accanto a loro compaiono due cameo d’eccezione, Mino Caprio e Lidia Vitale.

Trama e cast di Roma Blues

Ambientato in una Roma torrida, invasa da rifiuti e monopattini elettrici, il film segue Al (Gheghi), un sognatore seriale convinto di essere destinato al successo con la sua rock band. Quando il suo sogno musicale si sgretola, il destino gli mette in mano un telefono con le prove di un delitto. Forte della sua conoscenza dei noir, Al si convince di poter risolvere il caso. Durante le indagini incontra Betty (Silva), giovane outsider conosciuta su un’app di incontri: insieme, entrambi in cerca di un posto nel mondo, si addentrano in un mistero più grande di loro.

«Roma Blues è un coming of age dal sapore noir e indie. Il film prende forma dalla volontà di raccontare come vedo la Roma di oggi, città in cui sono nato. Una capitale infuocata, criminale, immobile, che nonostante tutto può ancora essere un luogo capace di generare amore», spiega Gianluca Manzetti. «Da sempre sono attratto dagli outsider, dagli eccentrici che vivono fuori dagli schemi, non si curano del giudizio altrui e cercano modelli al di fuori di quelli imperanti. Sono questi gli umani che mi interessa raccontare».

Roma Blues è prodotto da Art Film Kairos con Rai Cinema in associazione con Eliofilm. Ha ottenuto il contributo del Ministero della Cultura come Opera di Giovani Autori e quello della Regione Lazio.

Articolo precedente
L’Uovo dell’Angelo di Mamoru Oshii al cinema dal 4 al 10 dicembre
Articolo successivo
Prime Video: tutte le uscite di ottobre 2025 tra Original, esclusive e grandi ritorni
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved