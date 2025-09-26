Prime Video: tutte le uscite di ottobre 2025 tra Original, esclusive e grandi ritorni

Il mese di ottobre su Prime Video si annuncia come uno dei più ricchi dell’anno. La piattaforma di Amazon mette in campo nuovi Original italiani e internazionali, film esclusivi, docuserie sportive, reality show e blockbuster da rivedere, costruendo un palinsesto che mescola intrattenimento, cinema di genere e produzioni di punta.

Tra gli highlight spiccano The Traitors Italia, la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy condotto da Alessia Marcuzzi; Roast in Peace, il comedy show che trasforma i funerali in roast spietati; i thriller Original Play Dirty – Triplo Gioco e Boneyard – Il caso oscuro; il film-evento È Colpa Nostra?; nuove docuserie su Saquon Barkley e Allen Iverson; e il ritorno di Hazbin Hotel con la seconda stagione. Il catalogo di Prime Video si arricchisce inoltre di prime e seconde visioni, grandi saghe (come 007 e Hunger Games) e nuove stagioni di serie cult.