Prime Video: tutte le uscite di ottobre 2025 tra Original, esclusive e grandi ritorni

Il mese di ottobre su Prime Video si annuncia come uno dei più ricchi dell’anno. La piattaforma di Amazon mette in campo nuovi Original italiani e internazionali, film esclusivi, docuserie sportive, reality show e blockbuster da rivedere, costruendo un palinsesto che mescola intrattenimento, cinema di genere e produzioni di punta.
Tra gli highlight spiccano The Traitors Italia, la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy condotto da Alessia Marcuzzi; Roast in Peace, il comedy show che trasforma i funerali in roast spietati; i thriller Original Play Dirty – Triplo Gioco e Boneyard – Il caso oscuro; il film-evento È Colpa Nostra?; nuove docuserie su Saquon Barkley e Allen Iverson; e il ritorno di Hazbin Hotel con la seconda stagione. Il catalogo di Prime Video si arricchisce inoltre di prime e seconde visioni, grandi saghe (come 007 e Hunger Games) e nuove stagioni di serie cult.
2Le novità di ottobre su Prime Video
The Traitors Italia (dal 30 ottobre) – Reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi con un cast di personaggi famosi, tra cui Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. In una magione spettacolare, i concorrenti devono collaborare per accumulare un montepremi ma tra loro si nascondono dei traditori pronti a manipolare il gruppo per vincere da soli. Sei episodi: quattro dal 30 ottobre e due dal 6 novembre.
Roast in Peace (dal 9 ottobre) – Nuovo comedy show Original con Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, che commemorano a modo loro Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti in un “funerale” spietato e divertente. Officiante d’eccezione: Michela Giraud.
Play Dirty – Triplo Gioco (dal 1° ottobre) – Thriller Original diretto da Shane Black con Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield e Rosa Salazar. Parker, Grofield, Zen e una squadra di professionisti si scontrano con la mafia newyorkese nel colpo della vita.
È Colpa Nostra? (dal 16 ottobre) – Film Original che riunisce Noah e Nick in un amore impossibile tra rancori e destini incrociati.
- Tagliando d’Amore (dall’8 ottobre) – Nuovo film Original.
- Saquon (dal 9 ottobre) – Documentario Original sul percorso dell’atleta.
- John Candy: I Like Me (dal 10 ottobre) – Film Original.
- Boneyard – Il caso oscuro (dal 15 ottobre) – Film Exclusive.
- Lazarus di Harlan Coben (dal 22 ottobre) – Nuova serie Original, 6 episodi binge.
- Allen Iv3rson (dal 23 ottobre) – Docuserie Original, 3 episodi binge.
- Hedda (dal 29 ottobre) – Film Original.
- Hazbin Hotel S2 (dal 29 ottobre) – Seconda stagione della serie Original, 8 episodi con due episodi a settimana fino al 19 novembre.
- Dimmi il tuo nome (dal 31 ottobre) – Nuova serie Original, 6 episodi binge.
1Prime e seconde visioni e grandi cataloghi
Ad ottobre arrivano in streaming prime e seconde visioni come Il talento di Mr. C (3 ottobre), Gli occhi del diavolo (4 ottobre), When Evil Lurks (6 ottobre), Die Alone (10 ottobre), In a Violent Nature (17 ottobre), Terrifier 3 (20 ottobre), Red Flags (20 ottobre), Il Clown di Kettle Springs (23 ottobre) e Until Dawn – Fino all’alba (25 ottobre).
Il catalogo si arricchisce delle saghe 007 (da Licenza di uccidere a No Time to Die), dei tre Hunger Games, del cult La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, dei due Ted, della saga Underworld e di molti altri titoli. In arrivo anche nuove stagioni di Will & Grace (S1-5 dal 13 ottobre) e Outlander (S3-4 dal 18 ottobre).