The Lost Bus: teaser trailer del thriller con il premio Oscar Matthew McConaughey

Oggi Apple Original Films ha presentato il teaser trailer di The Lost Bus, un dramma emozionante e ricco di azione diretto dal candidato all’Oscar Paul Greengrass e ispirato a eventi reali.

In arrivo in autunno su Apple TV+, “The Lost Bus” è una corsa ad alta tensione attraverso uno degli incendi boschivi più letali nella storia degli Stati Uniti. Uno sbandato autista di scuola bus (il premio Oscar Matthew McConaughey) e un’insegnante devota (America Ferrera, vincitrice di Emmy, SAG e Golden Globe) lottano per salvare 22 bambini intrappolati in un inferno di fiamme.

Di cosa parla The Lost Bus

«“The Lost Bus” è la storia di un eroismo silenzioso, di persone che si uniscono di fronte all’impensabile. Sono onorato che mi sia stata affidata questa storia», ha dichiarato il regista Paul Greengrass.



Il film è scritto da Paul Greengrass e Brad Ingelsby, ed è basato sul libro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire” di Lizzie Johnson. La produzione è firmata da Brad Ingelsby, Gregory Goodman, Jason Blum per Blumhouse Productions, Jamie Lee Curtis per Comet Pictures, con Lizzie Johnson come produttrice esecutiva.

Dopo aver ascoltato un’intervista a Lizzie Johnson su NPR, Jamie Lee Curtis ha letto il libro e ha proposto il progetto a Blumhouse, con cui ha un accordo di prelazione. Oltre a McConaughey e Ferrera, il cast include anche Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson.