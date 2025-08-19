The Marvels: secondo Nia DaCosta il film mancava di una sceneggiatura solida

Nia DaCosta ha commentato le ragioni per l’insuccesso di The Marvels del 2023, che incassando solo poco più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, si è aggiudicato il dubbio onore di essere il film con il minor incasso di sempre dei Marvel Studios. Il sequel dell’MCU si è certamente rivelato controverso, ma lo stesso si può dire di Captain Marvel, che ha invece incassato un miliardo di dollari quando è uscito nel 2019.

Parlando con THR della sua esperienza con 28 anni dopo: The Bone Temple, la regista Nia DaCosta ha suggerito che il problema principale di The Marvels risiedesse nella sceneggiatura.

“Realizzare il sequel di 28 anni dopo è stata una delle migliori esperienze cinematografiche che abbia mai avuto. Uno dei problemi che ho avuto con Candyman e Marvels è stata la mancanza di una sceneggiatura davvero solida, che avrebbe sempre rovinato l’intero processo. Ma Alex Garland ti consegna una sceneggiatura e tu dici: ‘È fantastica’. Non devi cambiarla, anche se l’ho fatto, in pratica ho chiesto più infetti. [Ride.] Quello è stato, tipo, il mio grande contributo.”

“Ho ereditato un cast fantastico, poi mi è stata data la libertà di scegliere il cast per il resto del film”, ha continuato. “C’erano un paio di location che ho ereditato. Mi è stata data la libertà di sviluppare tutte le altre location. Alcune si sovrapponevano, come il personaggio di Sansone: io e Danny collaboravamo un po’ sull’aspetto, ma alla fine, Danny gira in modo completamente diverso dal mio.”

In un’altra intervista con Deadline di inizio anno, DaCosta ha rivelato che la versione del film che abbiamo visto al cinema era molto diversa da quella che ha girato.

The Marvels è molto diverso dal film girato da Nia DaCosta

“Avevano un appuntamento, stavano preparando alcune cose, e bisognava semplicemente lasciarsi trasportare dal processo con decisione. Il modo in cui realizzano quei film è molto diverso dal modo in cui, idealmente, realizzerei un film, quindi bisogna semplicemente lasciarsi trasportare dal processo e sperare nel meglio. Il meglio non è successo questa volta, ma bisogna avere fiducia nella macchina.”

“È stato interessante perché c’è stato un momento in cui mi sono detta: ‘Ok, questo non sarà il film che avevo proposto o la prima versione del film che ho girato’, quindi ho capito che questa è un’esperienza, una curva di apprendimento, e ti rende davvero più forte come regista in termini di capacità di orientamento.”

Da allora non abbiamo più visto Carol Danvers o i suoi amici superpotenti, ma si prevede che torneranno tutti per Avengers: Secret Wars (non siamo ancora sicuri di Doomsday).