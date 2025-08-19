Vanessa Kirby sostiene che l’esperienza finale di Sue Storm in Fantastici Quattro avrà conseguenze in Avengers: Doomsday

Nell’atto finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione), Sue Storm, interpretata da Vanessa Kirby, ha dimostrato come mai viene spesso indicata come il membro più potente della Prima Famiglia Marvel quando ha spinto Galactus nel teletrasporto che lo ha spedito a milioni di anni luce dalla Terra.

Tuttavia, spingendo i suoi poteri al limite, la Donna Invisibile ha sacrificato la sua vita per salvare non solo suo figlio, ma l’intero pianeta. È stato un momento fondamentale per il personaggio, che a quanto pare avrà conseguenze anche in Avengers: Doomsday.

MovieWeb ha recentemente incontrato Vanessa Kirby per parlare del suo nuovo film Netflix, Night Always Comes, e l’attrice ha spiegato come la morte di Sue (e la resurrezione, per gentile concessione del piccolo Franklin Richards) stia influenzando il suo approccio nei confronti di Sue nel prossimo film di Avengers.

“Ho pensato molto, lavorando su Avengers e altre cose, a come qualcuno che ha vissuto, nell’arco di una settimana circa, qualcuno che ha partorito, è morto ed è tornato in vita”, ha spiegato, “[e] come un’esperienza di morte del genere ti cambierebbe.” Vanessa Kirby ha aggiunto: “Ho ascoltato molte persone che hanno avuto questo tipo di esperienze e cosa hanno imparato, e quindi quanto siano diverse dopo essere tornate indietro.”

La star di Mission: Impossible sta chiaramente puntando tutto su questo personaggio, e Avengers: Doomsday esplorerà sicuramente anche l’accesso di Franklin al Potere Cosmico, e il fatto che sia abbastanza potente non solo da resuscitare i morti, ma anche da creare nuove realtà (se segue le orme della sua controparte nei fumetti).

La scena post-credit di I Fantastici Quattro: Gli Inizi si è svolta quattro anni dopo la morte di Sue, ma ha suggerito che Franklin fosse molto intelligente. Sebbene non sia confermato, si pensa che il Dottor Destino gli abbia chiesto di curare il suo volto sfregiato, un punto della trama che dovrà sicuramente essere approfondito il prossimo dicembre.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.